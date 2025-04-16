丁文俊出首張個人黑膠 獲粉絲送贈驚喜賀新碟推出

為響應這個唱片業一年一度的「香港唱片店日」，《中年好聲音》實力唱將丁文俊（Angus）獲公司安排推出首張個人黑膠唱片《人有無數可能》。Angus專誠邀約愛丁寶（其歌迷暱稱）到旺角信和中心唱片店買碟，並即席舉行簽名會，與歌迷慶祝個人唱片推出。一向對Angus寵愛有加的愛丁寶更為他送上驚喜，在旺角鬧市租用大型宣傳車輛，為新歌造勢。

其後Angus為愛丁寶舉行簽名茶聚，有粉絲更即興發起「徵文比賽」，召集在場歌迷齊齊以文字敘述Angus出歌心得，作品獲Angus評選為最接近他的心意的鐵粉更獲贈黑膠唱機，與其他歌迷一起「開箱」，試聽Angus新碟，場面熱鬧。

Angus為愛丁寶舉行簽名茶聚，有粉絲更即興發起「徵文比賽」。

簽名會後，愛丁寶更花盡心思為偶像造勢，安排LED宣傳車輛在旺角街頭循環播放由Angus親自監製的歌曲MV，以最貼近群眾的方法讓更多人聲畫俱全地認識Angus的好聲音。Angus非常感謝歌迷送上厚禮，讓自己都可以有份打咭，而他的家人也有到場見證這個難忘時刻。

最令Angus感動的一幕，莫過於一大班愛丁寶在鬧市放聲合唱他的新歌《人有無數可能》，吸引不少途人圍觀。