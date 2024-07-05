丁文俊孖劉可做善事籌款  見「波霸」葉子楣即打卡

《中年好聲音》歌手丁文俊（Angus）日前（3日）應經典綜藝節目《歡樂今宵》台柱吳麗珠的邀請，率《中二》師弟劉可，一同為吳麗珠以私人名義主辦的「善心金曲慶回歸」慈善晚宴擔任表演嘉賓。活動得盧海鵬、廖安麗、黃允財等多名前EYT藝員、以及葉子楣、Joe Junior、敖嘉年、陳榮峻、吳香倫等藝人撐場，場面熱鬧。

Angus表示，早前在活動上認識已淡出幕前多年轉型從商的吳麗珠，非常感激她邀請自己參與慶回歸慈善活動，為受俄烏戰事影響的難民籌款 。Angus說自己有一位相識多年的烏克蘭好友，所以他一直對當地戰況表示關注，當知道晚宴是為烏克蘭戰亂難民籌款，便義不容辭地答允前輩的邀請。他當晚演唱了兩首參加比賽時的代表作：《交叉點》和《幾段情歌》，現場反應熱烈，更喜獲資深歌手Joe Junior大讚靚聲。