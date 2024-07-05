丁文俊孖劉可做善事籌款  見「波霸」葉子楣即打卡

《中年好聲音》歌手丁文俊（Angus）日前（3日）應經典綜藝節目《歡樂今宵》台柱吳麗珠的邀請，率《中二》師弟劉可，一同為吳麗珠以私人名義主辦的「善心金曲慶回歸」慈善晚宴擔任表演嘉賓。活動得盧海鵬、廖安麗、黃允財等多名前EYT藝員、以及葉子楣、Joe Junior、敖嘉年、陳榮峻、吳香倫等藝人撐場，場面熱鬧。
Angus表示，早前在活動上認識已淡出幕前多年轉型從商的吳麗珠，非常感激她邀請自己參與慶回歸慈善活動，為受俄烏戰事影響的難民籌款 。Angus說自己有一位相識多年的烏克蘭好友，所以他一直對當地戰況表示關注，當知道晚宴是為烏克蘭戰亂難民籌款，便義不容辭地答允前輩的邀請。他當晚演唱了兩首參加比賽時的代表作：《交叉點》和《幾段情歌》，現場反應熱烈，更喜獲資深歌手Joe Junior大讚靚聲。
是次活動共籌得善款約港幣12萬元，將捐予聯合國難民署。 Angus指，曾在「1994年新秀歌唱大賽」跟他一決高下的海俊傑原本也在晚宴嘉賓名單之上，令他十分期待相隔30年再次與這位昔日戰友同台演出，但海俊傑臨時有事未能赴會，令Angus大感可惜。不過他亦非常榮幸能在宴會上碰到很多小時候只能在電視熒幕上看到的明星，故是晚化身小粉絲不停忙著跟娛圈前輩集郵打卡。