丁文俊林鉫徫首辦歌迷聚會 捐珍藏作慈善拍賣合力獻愛心

《中年好聲音》丁文俊（Angus）繼上月中與涂家堯合辦首次「Friends 4 Fans」歌迷聚會後，日前夥拍另一《中一》好友林鉫徫（Jay）舉辦聯合粉絲會，讓歌迷以音樂作橋樑，以歌會友。兩位唱將除了演唱多首好歌，更捐出個人珍藏作慈善拍賣之用，集合歌迷力量為弱勢社群獻上心意。

Angus表示，他與Jay屬同一經理人公司，在工作上合作無間，私下亦會相約吃飯，卻鮮有機會讓「愛丁寶」（Angus歌迷稱呼）和「Jay鉫人」（Jay歌迷稱呼）舉行聯合活動，故很高興歌迷聚會籌備多時終於成事。Jay則感謝朋友們一直以來在人生旅途上給她陪伴和鼓勵，以及粉絲們對她的演藝事業的關心及支持，故非常珍惜每次與大家共聚的時光。

兩位歌手抓住夏天的尾巴，特意選址臨海的表演場地，讓歌迷們在寫意的戶外氣氛之中享用美食並欣賞二人的醉人歌聲，為暑假畫上圓滿句號。Angus和Jay更為活動添上意義，慷慨捐出過往分別以組合A-dAY和獨立歌手身份推出的限量絕版唱片，作慈善拍賣之用。現場競投氣氛相當激烈，共籌得過萬元善款，全數撥捐本地慈善團體，幫助社會上有需要人士。

向來甚有人緣的Angus和Jay亦獲得不少歌手朋友到場力撐，包括《中一》好友涂家堯、魏嘉信及和Angus透過《中聲》結緣、經常替他設計髮型的《中二生》胡光駿。此外，這在「福祿壽訓練學院」扮演許志安及黃家駒為觀眾留下深刻印象的馮彥中及《中三》100強選手、綽號「極光女機師」的莫麗淇這晚亦有到場支持Angus，原來三人早在2000年代便一起到赤柱參與街頭演出，眾人都十分高興事隔多年依然有機會與舊友作音樂上的交流。