丁文俊涂家堯舉行聯合歌迷聚會 羅啟豪陳早怡現身獻聲超有愛

家堯表示，在眾多「中一生」之中與Angus最為稔熟，時常相約飯聚及宵夜談心，早前更一起到曼谷旅遊，但二人在工作上卻較少機會合作，很高興今次「涂寶」（其歌迷稱呼）能與「愛丁寶」（Angus歌迷稱呼）合辦活動。

《中年好聲音》的丁文俊（Angus）和涂家堯（Gavin）日前舉行頭炮「Friends 4 Fans」聯合粉絲聚會，吸引過百位歌迷參與，享用美食兼大玩遊戲，Angus和家堯更演唱多首金曲，以歌會友。

Angus則指，家堯和自己都會盡量出席對方的歌迷會活動，對兄弟表示支持，不少涂寶和愛丁寶亦因出席彼此活動而相識，所以在每次各自的粉絲聚會也會見到不少熟悉的面孔，今次「孖寶」終於可以聯合舉行大型聚會，非常有紀念價值。

兩位歌手特意選址露營風泰國餐廳舉辦活動，讓粉絲們舒適地品嚐美食之餘亦感受充滿活力的野外營會氣氛。為配合「泰國風」主題，Angus和家堯選唱不同類型的歌曲，在遊戲環節上更考驗歌迷對泰文的認識，輸家被罰吃勁辣生蝦，勝出者則獲得二人專誠從曼谷買回來的手信，認真有心思。

羅啟豪、陳早怡亦有到場支持。

當晚二人邀請了多名樂手作現場伴奏，更獲「中一」好友羅啟豪和陳早怡到場支持及獻唱，十分熱鬧。無線娛樂新聞台主播潘盈慧除了化身小粉絲參與集體遊戲，更分別與家堯和Angus組成情侶檔合唱情歌，大展歌喉，令觀眾驚喜非常。

活動尾聲，情緒高漲的家堯更忍不住向Angus「示愛」，感激好兄弟對他的包容，場面溫馨又搞笑。最後二人帶領歌迷大合唱經典情歌《永遠愛著你》和《祝君好》，冧爆全場。