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娛樂
2025-01-26 23:06:19

丁文俊生日變《中年好聲音》迷你演唱會 徐少強囝囝到場支持

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丁文俊於1月28日生日，《中年好聲音》隊友及歌迷提早跟他慶祝。

丁文俊於1月28日生日，《中年好聲音》隊友及歌迷提早跟他慶祝。

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《中年好聲音》的丁文俊(Angus)於本月28日生日，日前他與粉絲提前慶祝生日，羅啟豪、涂家堯、顏志恆、魏嘉信、支嚳儀、陳早怡、林鉫徫等均有到場，而已故藝人徐少強與雪梨的囝囝徐偉棟亦有現身。

當日活動由好友陳早怡擔任嘉賓，多名《中聲》好友則以嘉賓身份出席，更大展歌喉，與壽星仔合唱，現場儼如《中年好聲音》迷你演唱會。Angus指《中年好聲音》比賽已完結多時，一班「中一生」關係依然非常友好，他們剛於上星期舉行一百強「中一生」聚會，不足一星期，多名好友又抽空與他共度生日，令他非常感動。

星二代徐偉棟與丁文俊是多年老友。 韋綺姍老師封大利是與丁丁。 陳早怡、丁文俊 丁文俊、顏志恒 顏志恒送生日美酒。 魏嘉信、丁文俊

Angus表示，他今年正日生日碰巧是農曆年廿九，為方便粉絲預留時間與家人吃團年飯，他特意把生日會提前一星期舉行。他笑言，去年歌迷們冒著寒風出海參加他的遊艇生日派對，令他感動不已，今年決定「上岸」，讓歌迷安坐充滿浪漫情調的法國餐廳，邊品嚐美食邊聽他和歌手們演唱，共度難忘生辰。Angus更指，既然海、陸派對都試過，明年或許舉辦空中生日會，果然創意無限！

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Angus除了收到fans製作的驚喜影片及禮物外，今年更獲歌迷以「Angus Ting」的名字為一顆星星命名，並寓意他星途燦爛，事業一飛沖天，別具心思。Angus衷心感激歌迷的祝福和支持，生日願望是希望各人都身體健康、開開心心。Angus將於年內推出新歌《人有無數可能》，這次有幸得到著名音樂人李峻一為其度身定造曲詞，並由昔日曾與他以組合A-dAY名義出道的老拍檔兼金像獎得主戴偉負責編曲，目前歌曲主音部份已順利錄製完成，Angus期望作品可以盡快面世，讓大家透過曲詞了解他對人生的看法。

以丁丁命名的星星座標。

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