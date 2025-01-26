丁文俊生日變《中年好聲音》迷你演唱會 徐少強囝囝到場支持

丁文俊於1月28日生日，《中年好聲音》隊友及歌迷提早跟他慶祝。

《中年好聲音》的丁文俊(Angus)於本月28日生日，日前他與粉絲提前慶祝生日，羅啟豪、涂家堯、顏志恆、魏嘉信、支嚳儀、陳早怡、林鉫徫等均有到場，而已故藝人徐少強與雪梨的囝囝徐偉棟亦有現身。

當日活動由好友陳早怡擔任嘉賓，多名《中聲》好友則以嘉賓身份出席，更大展歌喉，與壽星仔合唱，現場儼如《中年好聲音》迷你演唱會。Angus指《中年好聲音》比賽已完結多時，一班「中一生」關係依然非常友好，他們剛於上星期舉行一百強「中一生」聚會，不足一星期，多名好友又抽空與他共度生日，令他非常感動。