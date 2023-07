出道10年的韓國男神丁海寅,相隔5年再度來港與粉絲見面,海寅Oppa將於9月12日在九展Star Hall舉行《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會,經過疫情後久別重逢,今次見面會大派福利,入場粉絲人人有禮物,其中300位幸運粉絲,可分組與海寅Oppa合照,甚至有機會獲得親筆簽名即影即有相片和海報。門票將於下周二(25日)於快達票公開發售。