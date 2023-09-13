丁海寅相隔5年再辦香港見面會 自爆獲旅發局邀請推動本地旅遊業

韓劇界男神丁海寅相隔5年再來港舉行粉絲見面會，適逢今年是他出道10周年，自言上次來港已是2018年，所以好掛住大家，然而疫情關係足足等了5年，令他舉行今次的10周年見面會，自言感到十分緊張。

丁海寅甫登場先高歌一曲，唱出主演劇集《D.P：逃兵追緝令2》的歌曲《Crazy》，之後他以廣東話冧粉絲，並說：「大家好，最近點呀？」、「過得好唔好，好開心見到大家」、「多謝、多謝」。丁海寅的暖男形象入屋，他今次站台亦十分關心香港fans，表示早前有睇新聞留意到香港受暴雨及颱風影響，十分擔心香港，祝願大家可以平安，相當貼心。 見面會上，大會透過大銀幕一同分享丁海寅的一些照片，並公開他搭中環摩天輪的絕密靚相，丁海寅表示5年前來港只辦見面會，當時未有時間外出，此行有時間到處觀光，更去了中半山的行人電梯，又自爆替香港旅發局拍攝宣傳片，希望可以幫忙推動香港旅遊業。