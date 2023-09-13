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娛樂
2023-09-13 15:55:14

丁海寅相隔5年再辦香港見面會 自爆獲旅發局邀請推動本地旅遊業

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丁海寅相隔5年再來香港見粉絲。

丁海寅相隔5年再來香港見粉絲。

韓劇界男神丁海寅相隔5年再來港舉行粉絲見面會，適逢今年是他出道10周年，自言上次來港已是2018年，所以好掛住大家，然而疫情關係足足等了5年，令他舉行今次的10周年見面會，自言感到十分緊張。

丁海寅以廣東話向全場觀眾打招呼。

丁海寅甫登場先高歌一曲，唱出主演劇集《D.P：逃兵追緝令2》的歌曲《Crazy》，之後他以廣東話冧粉絲，並說：「大家好，最近點呀？」、「過得好唔好，好開心見到大家」、「多謝、多謝」。丁海寅的暖男形象入屋，他今次站台亦十分關心香港fans，表示早前有睇新聞留意到香港受暴雨及颱風影響，十分擔心香港，祝願大家可以平安，相當貼心。

見面會上，大會透過大銀幕一同分享丁海寅的一些照片，並公開他搭中環摩天輪的絕密靚相，丁海寅表示5年前來港只辦見面會，當時未有時間外出，此行有時間到處觀光，更去了中半山的行人電梯，又自爆替香港旅發局拍攝宣傳片，希望可以幫忙推動香港旅遊業。

丁海寅在香港乘搭摩天輪。

之後在展示道具的環節中，工作人員拿出丁海寅曾在劇中穿過的軍服、皮靴等道具，他還在道具繃帶及紙飛機上簽名送給台下的幸運粉絲。丁海寅夥拍孫藝珍的大熱劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》稱得上是其代表作，現場重溫該劇的經典場面，丁海寅還唱出《經常請吃飯的漂亮姐姐》的劇中歌曲《Stand By Your Man》，表示第一次在香港獻唱此歌，之前在韓國及馬尼拉的見面會均沒有唱過，他指知道大家都喜愛這部劇集，所以特別送給香港fans。相比起與Jisoo合作的《雪降花》，丁海寅自言唔敢再看最後一集，每次看都好沉重，事關自己比較喜歡大團圓結局。

丁海寅近期喜與家人打高爾夫球，他在遊戲環節中除了玩小型高爾夫球外，更大玩釣魚遊戲，期間他先後戴上兔仔耳、王冠、花花頭箍派福利，在台上大擺甫士任影唔嬲。見面會尾聲，丁海寅唱出《I Choose to Love You》作結，更學了廣東話「小心返屋企」提醒粉絲，十分識做。

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