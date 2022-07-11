七人樂隊｜杜琪峯坦言香港導演對本地欠關注 電影業團結好重要

由杜琪峯(杜Sir)策劃、召集6位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東及徐克聯手的《七人樂隊》，各自執導一個年代、滿溢香港情懷的故事。身兼監製及計劃發起人的杜Sir表示，希望紀念以菲林拍攝香港電影的輝煌年代，同時想向新一代電影人展示電影圈團結的重要。
盼集中大家力量
談到《七人樂隊》電影計劃的源起，杜Sir直言，「我覺得香港現在的形勢，令到很多香港導演多了機會，到國內發展或做自己的工作，多年來對香港電影的關注低了。」他認為菲林經歷香港電影最好的時代，也發揮了很多導演的才華、理想和創意，菲林對香港電影有很大的功勞，當面對菲林時代的結束與式微，希望能以作品紀念菲林的存在，故此他找了6位一同經歷那時代的好友導演，集中大家的力量，「想話俾新一代導演知，我們香港導演好團結，我們都曾在不同公司服務，各有不同的電影生涯，但我們這班導演都是朋友，亦都讓年輕一代知道，香港電影業的團結是最重要。」
杜琪峯「條氣唔順」
杜Sir強調《七人樂隊》不在乎高超技巧，只望能拍出屬於香港的故事，故選定四十至二千年代，每個導演負責一個10年，去說各自覺得值得紀念的香港故事。而他執導的《遍地黃金》以黑色幽默手法，講述香港看似處處都是投資發達機會，但實質有多少人能夠發達？杜Sir笑言：「舊時香港地到處都是發達機會，不過我次次都捉不到，真抵死！我不知失去了多少致富機會！因為條氣不順我才拍這個故事！」故事中的3個朋友講就天下無敵，可是每每遇到發達機會，總是思前想後，錯失暴發機會。
新生代演員擔正
《遍地黃金》故事主要發生於茶餐廳內，由徐浩昌(肥腸)、胡子彤及伍詠詩3位影壇新秀演空有投資大計的小市民，約10分鐘的故事全靠演員的情緒及彼此交流的默契和火花去推進劇情。3人首次跟杜Sir合作大為緊張，時刻打醒十二分精神，肥腸坦言，幸好故事主題夠生活化，身邊有很多朋友時常將股票、投資、發達夢掛在口邊，所以拍攝時嘗試以平日與朋友傾賺錢大計的方式演繹出來。