七人樂隊｜杜琪峯坦言香港導演對本地欠關注 電影業團結好重要

由杜琪峯(杜Sir)策劃、召集6位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東及徐克聯手的《七人樂隊》，各自執導一個年代、滿溢香港情懷的故事。身兼監製及計劃發起人的杜Sir表示，希望紀念以菲林拍攝香港電影的輝煌年代，同時想向新一代電影人展示電影圈團結的重要。

盼集中大家力量

談到《七人樂隊》電影計劃的源起，杜Sir直言，「我覺得香港現在的形勢，令到很多香港導演多了機會，到國內發展或做自己的工作，多年來對香港電影的關注低了。」他認為菲林經歷香港電影最好的時代，也發揮了很多導演的才華、理想和創意，菲林對香港電影有很大的功勞，當面對菲林時代的結束與式微，希望能以作品紀念菲林的存在，故此他找了6位一同經歷那時代的好友導演，集中大家的力量，「想話俾新一代導演知，我們香港導演好團結，我們都曾在不同公司服務，各有不同的電影生涯，但我們這班導演都是朋友，亦都讓年輕一代知道，香港電影業的團結是最重要。」