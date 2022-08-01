七人樂隊｜杜琪峯撐年輕人：唔好踩！如果無機會就一定唔得

杜琪峯(杜Sir)、洪金寶、袁和平(八爺)上周六齊齊出席《七人樂隊》的映後分享會，跟逾300名影迷分享拍攝趣事和解答影迷提問，完場時更被包圍合照，場面熱鬧。《七人樂隊》由杜Sir扯頭纜邀請洪金寶、許鞍華、譚家明、徐克、袁和平和林嶺東合共7位導演聯手，以僅存的菲林底片執導拍攝短片，由五十年代開始，每位導演主理一個十年的香港故事。

杜 Sir籲給新人 機會 杜Sir表示，所有導演都一口答應參與，深感榮幸。被問到最先邀請哪位導演合作，他回應說：「我第一個搵林嶺東，四十幾年朋友，接近半個世紀⋯⋯」此時現場幾乎每支咪高峰都發出低頻怪聲，杜Sir笑說：「唔好亂講嘢，總之係佢啦！」引來哄堂大笑。對於他執導的《遍地黃金》選用胡子彤、徐浩昌和伍詠詩3位新演員，杜Sir說：「我唔想成日畀人話我拍戲都係用嗰幾個主要演員，應該要改變吓自己，拍年輕人希望鼓勵佢哋，香港需要新人。當佢哋有啲成就，唔好踩！係，佢哋可能未夠成熟、未得，但唔好踩。無論新導演或演員，應該畀多啲機會。我哋𡃁仔出嚟嘅時候都一樣被人話唔得，邊個知道得唔得？如果無機會就一定唔得。」