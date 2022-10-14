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娛樂
2022-10-14 16:26:09

七仙羽商場拍《猛鬼3寶》 自爆惹逾百靈體圍觀

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七仙羽為新片《猛鬼3寶》演出，飾演驅魔大師。

七仙羽為新片《猛鬼3寶》演出，飾演驅魔大師。

港產片《猛鬼3寶》將於1027日上映，集合三個本土化的鬼故事，還加入搞笑元素。電影由黄鐦執導兼編劇，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、蘇致豪、許賢、林千渟、林家熙（Locker）、蘇皓兒、郭奕芯、七仙羽、周祉君、陳湛文及徐浩昌（肥腸）等合演。

演驅魔大師捉鬼

當中，林千渟、Locker、蘇皓兒、陳湛文、七師傅等人主演的單元「猛鬼商場」，就講一個只剩下幾個租戶的婚禮商場變成「死場」被收購，但有小鬼不願離開，於是一眾租戶決心幫助鬼小孩投胎，此時商場竟找來驅魔大師捉鬼！

《猛鬼3寶》的單元「猛鬼商場」，由林千渟、Locker、七仙羽、陳湛文等合演。

《猛鬼3寶》的單元「猛鬼商場」，由林千渟、Locker、七仙羽、陳湛文等合演。

出動對你太在符

七師傅在片中扮演這位驅魔大師，過程中陳湛文及Locker先後被鬼上身，與七師傅大打出手，七師傅先狂鞭陳湛文，再在商場中與Locker連翻惡鬥，追逐跑跳飛身盡出，七師傅更使出多款法寶，包括「對你太在符」、「龍馬精神棍」、「萬事如意鞭」等，最終七師傅打出終極絕招，Locker慘被七師傅打到飛落樓梯！這是一場認真的武打場口，導演黄鐦表示：「難度在於替身與七師傅的動作要配合，但後來發現原來兩者不太配合反而更好笑。」

攰爆仍不減靈力

敬業樂業的七師傅有很多動作更不用替身，自己親身上陣，她首次拍攝武打功夫戲份，大呼好玩過癮又辛苦：「好玩好過癮，因為第一次嘛，又要翻騰跳躍，但同時非常辛苦，因為我前晚拍攝完電視節目，當日又拍攝廣告，晚上才通宵拍《猛鬼三寶》，累到不得了，非常眼瞓。正式拍攝時七師傅表情專業認真，非常投入，仿佛真的在捉鬼，而休息時七師傅更不介意在商場內鋪垃圾袋瞓在地上，雖然眼瞓，但七師傅靈力未減，她稱拍攝現場有不少靈界朋友在睇拍戲：「見到兩隻小鬼走來走去，及100多隻鬼在圍觀。信不信由你。

七仙羽表示在取景的商場內，有逾百靈體圍觀睇拍戲。 七師傅趁休息時在商場內鋪垃圾袋瞓地補眠。
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