七仙羽商場拍《猛鬼3寶》 自爆惹逾百靈體圍觀

當中，林千渟、Locker、蘇皓兒、陳湛文、七師傅等人主演的單元「猛鬼商場」，就講一個只剩下幾個租戶的婚禮商場變成「死場」被收購，但有小鬼不願離開，於是一眾租戶決心幫助鬼小孩投胎，此時商場竟找來驅魔大師捉鬼！

出動對你太在符

七師傅在片中扮演這位驅魔大師，過程中陳湛文及Locker先後被鬼上身，與七師傅大打出手，七師傅先狂鞭陳湛文，再在商場中與Locker連翻惡鬥，追逐跑跳飛身盡出，七師傅更使出多款法寶，包括「對你太在符」、「龍馬精神棍」、「萬事如意鞭」等，最終七師傅打出終極絕招，Locker慘被七師傅打到飛落樓梯！這是一場認真的武打場口，導演黄鐦表示：「難度在於替身與七師傅的動作要配合，但後來發現原來兩者不太配合反而更好笑。」

攰爆仍不減靈力

敬業樂業的七師傅有很多動作更不用替身，自己親身上陣，她首次拍攝武打功夫戲份，大呼好玩過癮又辛苦：「好玩好過癮，因為第一次嘛，又要翻騰跳躍，但同時非常辛苦，因為我前晚拍攝完電視節目，當日又拍攝廣告，晚上才通宵拍《猛鬼三寶》，累到不得了，非常眼瞓。」正式拍攝時七師傅表情專業認真，非常投入，仿佛真的在捉鬼，而休息時七師傅更不介意在商場內鋪垃圾袋瞓在地上，雖然眼瞓，但七師傅靈力未減，她稱拍攝現場有不少靈界朋友在睇拍戲：「見到兩隻小鬼走來走去，及100多隻鬼在圍觀。」信不信由你。