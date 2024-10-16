七仙羽師傅教路增桃花運貼士 想變靚啲有意參選《美麗40路》

結合尖端護膚科技與個人化護理體驗的綜合護膚概念店，昨天於銅鑼灣Fashion Walk開幕，著名風水大師七仙羽師傅亦有現身，為這間概念店擔任剪綵嘉賓，現場亦有進行祝酒及醒獅儀式，為新店送上祝福。

在活動後，七師傅大談個人美容及護膚心得，並預測未來運程，她表示個人護理做得好亦有助增強自己運勢，她表示：「2024年的香港經濟有較大嘅波動，相信來年年初情況亦唔會有太大改變，短時間內各位投資時要加倍審慎，我自己對於黃金投資比較樂觀，目前世界上充滿太多不穩定因素，例如係戰爭政治等。」