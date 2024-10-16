七仙羽師傅教路增桃花運貼士 想變靚啲有意參選《美麗40路》

結合尖端護膚科技與個人化護理體驗的綜合護膚概念店，昨天於銅鑼灣Fashion Walk開幕，著名風水大師七仙羽師傅亦有現身，為這間概念店擔任剪綵嘉賓，現場亦有進行祝酒及醒獅儀式，為新店送上祝福。
在活動後，七師傅大談個人美容及護膚心得，並預測未來運程，她表示個人護理做得好亦有助增強自己運勢，她表示：「2024年的香港經濟有較大嘅波動，相信來年年初情況亦唔會有太大改變，短時間內各位投資時要加倍審慎，我自己對於黃金投資比較樂觀，目前世界上充滿太多不穩定因素，例如係戰爭政治等。」
質疑佳麗虛報年齡
七師傅透露有不少女士向她請教如何增加桃花運，她稱：「同大家分享一個秘訣啦，想增加自己嘅桃花運就一定要令自己皮膚有光澤，皮膚唔夠光澤唔夠亮白的話，自信心都減咗一半啦，仲點可以增加到自己桃花運呢？」提到之前ViuTV的選美比賽節目《美麗40路》，問到七師傅有沒有興趣參加？她笑說：「其實呢個比賽嘅參加者年紀都唔細㗎，但係佢哋嘅外貌同年紀完全唔成正比，真人靚好多，所以我經常都走去問導演，其實佢哋個個樣都好似20幾歲，究竟有冇虛報年齡㗎？我自己都諗如果我個樣keep得好似佢哋咁好，我出年其實係咪都可以成為參賽佳麗呢！望見佢哋就更加激發我要令自己變得更加靚，我咁後生咁年青冇理由輸俾佢哋嘅！」七師傅表示要勤力做Facial及美容療程來裝備自己，揚言明年ViuTV再辦《美麗40路》，自己也要跟一班佳麗決一死戰！