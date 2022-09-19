七仙羽自爆情史 擺風水陣旺練馬師男友 但頂唔順呢點而分手

唔少人都知風水師七仙羽（七師傅）有個拍拖多年外籍男友，而且師傅本身曾經留學外國，英文超流利之餘，仲同過唔少外國人交往。七師傅今日凌晨出post分享情史，又多樣令人估佢唔到︰師傅同過外籍練馬師一齊！

七師傅post咗2張入馬場影嘅相，話自己以前係馬會常客，因為「有些馬主是我的客人，要應酬」，但之後甚少現身，因為費事遇到前度。話說十幾年前，師傅話自己「又靚又性感」嘅時代，有馬主介紹個外籍練馬師俾佢，練馬師深深被吸引決定狂追，之後佢地就拍拖啦。但係一段時間之後師傅發覺頂唔順，原因係練馬師需要早起晨操，於是佢地拍拖嘅活動就係「去馬埸會所陪他吃飯。他住在馬埸宿舍，晚上6點前吃飯，8點前他必須要睡覺，因為早上4時要起床晨操。沒有旅行、沒有行街，最遠行沙田新城市廣場。沒有夜晚聚會、沒有和一起和朋友出外...來來去去就是馬埸會所，因為他每日要早睡，全日都在馬埸訓練，很少有時間外出。」

擔心分手影響前度表現

曾經被封為「ball場風水師」嘅七師傅，呢種生活梗係格格不入，佢都大呻「我過不了這日子，真的不行，豪門不易嫁呀」。最終七師傅決定唔覆電話唔睬男友，因為驚提出分手會影響對方情緒同賽馬表現，等段關係丟淡。

三句不離本行，師傅喺個post最尾都提到「我那時在他家放了風水陣，令他贏了好多埸大賽」，高招！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載