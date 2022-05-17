七仙羽被轟神棍IG長文霸氣反擊 預言明年或後年一大事影響全港市民

玄學家七仙羽（七師傅）早兩年因「譚仔式廣東話」及無厘頭性格令其人氣急升，從而獲得眾多廣告代言和演藝工作機會，包括拍攝葉念琛執導嘅賀歲電影，又被張敬軒邀請成為紅館演唱會嘉賓；七師傅演藝事業得意，但就被唔少網民批評其風水師本業，認為七師傅唔夠專業，甚至覺得佢係神棍一名。日前，七師傅就喺社交網站撰長文，為自己平反。

七師傅預言樓價會跌

七師傅細數自己曾預言準確嘅事例，表示當年被媒體問及有關特首、疫情之事，自己與其他大師所預測嘅講法並唔相同，但就一一應驗，例如2017年預測林鄭是特首、2022年1月預測下屆特首係男人、以及4月底接受財經節目訪問時表示第六波疫情將會喺7月前出現。七師傅憶起當時觀眾非常不爽，除咗用「神棍」稱呼佢，仲話佢侮辱財經節目；七師傅就以自己財經知識豐富作出反擊：「我以前做過財經記者，法新社丶TVBS..（還有好多就不說了）知道的財經知識多過你想像，what do u think ？」更表示自己長期喺印度、尼泊爾等地閉關修煉，直斥過往唔用腦思考嘅人需擴闊視野用腦思考：「我的認知及功力，早已超出你的想像。」

最後，七師傅提醒不久將來樓價會跌，建議大家有樓要賣就賣：「因為明年後年.....會發生.....（國安法，不能煽動，所以話到此為止..）想炒樓賺錢丶希望樓市再升丶希望高價出售...只說一句阿彌陀佛Good luck 」

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