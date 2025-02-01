七師傅勸保錡專注事業勿談戀愛 至少講7次︰唔好拍拖

七師傅與劉穎鏇今日到旺角出席商場新春活動，七師傅在活動上更即場贈屬牛的劉穎鏇幾句，指她今年非常行運，工作多多，更揚言對方可以紅到宇宙。她在活動上又叫大家跟多些屬雞的人一起可以沾旺氣。她更在活動上表示已經派了100萬利是。

蛇年多交通意外火災 她又提到蛇年會很旺火，同時特別多空難、車禍、火災發生，她更呼籲大家在4月之後不要去日本，坐飛機要小心。如要旅行，可到南面、東面，東南代表桃花人緣，南面代表偏財，西南代表正財，去一些好方位去旅行自己運氣會好些，盡量減少去東北面，並指北面會比較多災難。

豪派百萬利是 七師傅表示自2024年起派利是，更謂短短幾日已派了一百萬利是，並稱最少都會100元一封，更謂「見人就派」。她表示不敢派太少，怕被人詛咒，最緊要派得大方得體，讓大家開心一下，是一份心意。問到今年娛樂圈的運程，她表示娛樂圈今年的運很多緋聞，很多人拍拖，因為事業年代表很多感情事情發生，所以桃花事件緋聞比較多，著藝人今年要小心些，盡量少些去沾花惹草，易被人發現。 她又笑謂自己都很多追求者，很惹桃花，連外國追求者都有，所以自己也會特別小心，但強調自己是很專一的人。

叫保錡唔好拍拖 談到ERROR的保錡被網民開年，她表示過幾天會見到對方，會好好安慰他。她說︰「其實佢係好努力跑步，好正能量人，但做嘢無諗清楚。」談到保錡的生肖屬羊，是否犯是非口舌，七師傅表示保錡找一個屬兔的一人在一起，可以令他的磁場增強，亦建議他可以多做善事、功德，幫多些人令自己的緋聞遠退，以及要跟網民say sorry。 問到會否著保錡結婚沖喜，七師傅︰「好難！要搵個目標！目標都未清潔，佢應該冇女朋友！(佢認咗同菊梓喬一齊！)幾時認㗎？個女有冇認？要男女一齊認先成事，單方面認叫單戀。」她續稱藝人應該專心事業，不要拍拖，「因為你拍拖搞咁多嘢，你啲粉絲會流失。因為啲粉絲暗戀你，我煲咁耐一無所有，然後你同另一條女一齊，所以你無論如何都唔好拍拖，犧牲少少！我建議保錡唔好拍拖！」

勸保錡專注事業 問到是否叫他跟菊梓喬分手，七師傅說︰「我覺得佢哋未開始過！保錡真係專心搞事業啦！如果你孤單就去跑步，可以解決問題。(但個女仔會同佢一齊跑！)唔好一齊，分開跑！真係唔好一齊！(你唔睇好佢個戀情？)保錡真係唔好拍拖，大家係朋友，唔會點你！拍拖搞咩？你為咩先？你男人拍拖為傳宗接代！保錡真係唔好拍拖、唔好結婚，自己專心搞好事業，做更多作品獻給大家，總之有咩唔開心去跑步。」