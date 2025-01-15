七師傅指蛇年多小三爛桃花 被人誤認80歲反帶挈搵大錢

七師傅七仙羽以及人氣YouTuber Emi Wong今日(15日)到銅鑼灣出席健康食品發布會，Emi Wong有份投資該品牌，並邀請七師傅分享使用產品心得。七師傅表示平日也會吃健康食品，但也會配合健康飲食。她表示自己愛吃純天然的健康食品，笑謂食完靚了不少。問到有沒有吸引更多狂蜂浪蝶，她表示「吸引昆蟲就有，如果係男性就要等下一世！」

蛇年要穿鮮色衫

Emi與七師傅一齊穿上解粉紅色的衣服，她們表示事前未有夾過。師傅表示女士在蛇年一定要穿大紅大綠、桃花色的衣服，不要穿黑色衫，可提升人緣及姻緣。她又指要多跟正能量的人一起，像Emi也是一位正能量的人，所以大家走在一起會有好的影響。她又指去旅行避免去東北面，要去多些東面、南面或西南面比較好。

蛇年多爛桃花

七師傳又指蛇年多爛桃花，小三會多出現，加上蛇是代表性慾，所以色情事業也比較興旺，同時也會多BB出世，因為大家會行房比較頻密。七師傅又提到蛇年要留意交通安全，談到她的前世老公張敬軒早前購入新車，問到有沒有叮囑他要注意安全，她反問軒仔的車是否贊助商贈送，並透露收到對方傳來「I miss you」的訊息，知道對方好忙，所以暫時未能坐對方的新車。