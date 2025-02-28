七師傅教薛家燕蛇年防「小三」妙法 在某方位放全家福

風水師七仙羽（七師傅）日前到新城接受薛家燕主持的《開心大派對》節目錄音訪問，近年七師傅常被嘲笑廣東話不正及古怪，家燕姐就在節目為七師傅被「蝦」抱不平，並爆七師傅鮮為人知的善心事。

家燕姐大讚七師傅好有愛心，對社會及低層家庭好關注，好幾次慈善活動中，都見七師傅出錢出力，早到之餘更等到儀式完結才離開。而節目另外兩位主持范振鋒、思敏也好奇問七師傅是否中間有所誤會？七師傅即說：「人愈善良，愈容易俾人『蝦』。尤其娛樂圈，夠惡就冇人敢搞你，你搞佢就會落你降頭！知我哋善良的就會『蝦』你。」更指家燕姐：「妳係開心果，好有愛心，個個都好鍾意妳，可能都會被『蝦』，因為妳開心，日日都笑，妳將正面及笑容淹沒晒唔好的事。」