七師傅教薛家燕蛇年防「小三」妙法 在某方位放全家福

風水師七仙羽（七師傅）日前到新城接受薛家燕主持的《開心大派對》節目錄音訪問，近年七師傅常被嘲笑廣東話不正及古怪，家燕姐就在節目為七師傅被「蝦」抱不平，並爆七師傅鮮為人知的善心事。
家燕姐大讚七師傅好有愛心，對社會及低層家庭好關注，好幾次慈善活動中，都見七師傅出錢出力，早到之餘更等到儀式完結才離開。而節目另外兩位主持范振鋒、思敏也好奇問七師傅是否中間有所誤會？七師傅即說：「人愈善良，愈容易俾人『蝦』。尤其娛樂圈，夠惡就冇人敢搞你，你搞佢就會落你降頭！知我哋善良的就會『蝦』你。」更指家燕姐：「妳係開心果，好有愛心，個個都好鍾意妳，可能都會被『蝦』，因為妳開心，日日都笑，妳將正面及笑容淹沒晒唔好的事。」
家燕姐對落降頭有研究
講到落降頭，家燕姐就大談當年馬來西亞及印尼降頭傳聞：「喺三十幾、四十年前去馬來西亞，媽咪常提醒小心被落降頭。去到印尼，又聽到嗰度啲人會落降頭，唔鍾意對方或仇家就會落降頭。」她當時更聽到一個關於印尼人落降傳言：「印尼土人會賣木頭俾日本人，依時依候運俾日本人，日本人收到木頭後，就要俾錢，因為唔知會唔會依照承諾找數，但因運河路遠，就要俾一啲嘢佢哋食，話明呢啲係降頭，將『蟲牛』磨成灰，俾佢哋飲，如果木頭送到，過咗一段時間仲未收到錢，降頭灰會在胃變成蟲。」家燕姐的降頭故事聽到大家十分投入，阿范及七師傅忍唔住大笑指家燕姐對降頭好熟，七師傅更讚家燕姐講到好專業。
七師傅更笑指睇到家燕姐、阿范及思敏都沒有被落降頭，並指阿范沒有「小三」，所以沒被落降，並說：「男人最大機會被落降頭，一定係因為有『小三』。」家燕姐即時請教七師傅蛇年捉「小三」妙法？七師傅即教路：「蛇年係誘惑一年，蛇代表情慾及引誘，引蛇出洞，『小三』、『小四』特別多！要在西北方及西南方，分別放全家幅，西北方代表男性；西南方代表女性，咁就男女都唔會出軌。」家燕姐即刻緊張地寫低，七師傅與阿范即取笑家燕姐：「妳好驚咩，哈哈哈！」家燕姐即笑晒說：「放心，我冇男朋友，只係幫同事記低，哈哈！」