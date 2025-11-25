七師傅被控收錢不現身 高呼冤枉︰請找證人及證明

是非纏身的七師傅發文強調自己一定有提供服務，更謂︰「如果有人打算用謊言及法律漏洞來整古我屈我，例如：七仙羽不在佛堂，不是她提供服務的....那麼請你找證人丶證據去支持你的論點！！！」直接回應案件中的指控，更強調「七仙羽師傅被人冤枉」。

有女客人就物業交易一事，相約人稱「七師傅」的風水師七仙羽(原名︰趙玲)指點迷津。女客人指先後兩次花費合共$29,680約見七師傅，但兩次均沒見到對方。由於宣傳強調七師傅提供服務，她才會預約，但全程都沒有跟七師傅會談，認為七師傅違反服務承諾，遂向她追討$29,680。

她寫道︰「所有客人問事，一定由我親自通靈、占卜、查三世....這是我的專長。收了錢，一定馬上提供服務，從未有丶也不可能不提供服務！！！如果冇提供服務，大家不要付錢，及馬上出聲，或馬上投訴，不要事隔數年，當你患了思覺失調時，突然來屈我，話數年前付了錢但冇提供服務，那是很智障的邏輯，說不通的！！！那是擺明來搞事的，就好似破壞一家辛苦經營的餐廳，你故意在碗中放了一隻曱甴這麽缺德一樣。」

她更指如「如果有人打算用謊言及法律漏洞來整古我屈我，例如：七仙羽不在佛堂，不是她提供服務的....那麼請你找證人、證據去支持你的論點！！！」她認為指控她的人都必須拿出證明，認為「是時候結束這埸鬧劇了，如果有人仍然不悔悟，仍在這些業力中糾纏，等待的只有業力產生的惡性循環，為你、家人、下代積點德吧。」