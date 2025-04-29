七師傅遭郭奕芯長文指控 七仙羽列點回應︰我沒有對不起你

七師傅七仙羽近日陷入一連串是非，先被人指她涉詐騙被捕，如今就跟昔日以師徒相稱的郭奕芯關係決裂。郭奕芯除了早前在網上節目回應外，今日更長文寫出她跟七師傅的恩怨，更並稱「就近日有報章貼出本人照片同名字，認為我就是七仙羽在節目上提及中傷她的那位某女星，本人認為有必要作出澄清，及讓大家看清楚事實的真相。」

七師傅早前在ViuTV節目《晚吹----怨女俱樂部》提到自己曾提攜某位在娛樂圈浮沉的女星，最後被對方背後中傷，兼誣蔑自己借她上位。她在節目中更提到︰「我睇到一篇報道話我同佢反咗面，我心諗明明好朋友，幾時反面？成日叫佢嚟我佛堂幫佢轉運…… 呢個女藝人覺得我抽佢水，借佢個名上位，我夜晚黑唔驚，啲鬼唔驚，但係人係最驚，點解可以咁恐怖。」翻看網上資料，見到有報導在數年前稱「七仙羽與徒弟八鮮乳反目」，而「八鮮乳」便是郭奕芯的法號。

當日有份主辦唱笑會的其中一位負責人兼七師傅經理人Henry（張顥霖）亦就事件回應，向傳媒表示所有贊助費全部交由主辦方收取，所有贊助商的名字均展示於海報內，全部跟據贊助金額及支持方式按照冠名，聯合贊助及全力支持等級別展示商標Logo，他承認有些贊助不是金錢，而是提供產品或服裝。七師傅今日下午在其社交平台逐一回應郭奕芯的指控，而稱︰「郭奕芯，我對你是真心真意付出，所以我才傷心……人生太多傷痛，我不想你經歷這麼多，你其實也好辛苦了。我沒有對不起你……」

否認自己袋20萬 贊 助費 對於郭奕芯提及的20萬元贊助費，及指她直接跟其男友傾贊助，七師傅說︰「真的非常感謝你和他的支持，我永遠都記住你對我的好。但我冇袋那錢，都是主辦單位用來支出演唱會所有的大大小小雜費所用，所有搞過演唱會的人都會明白，讚(贊)助費，不可能藝人自己收。所有廣告讚(贊)助，不是我跟進廣告事情的，我巳經好忙，是主辦單位直接找郭奕芯男友傾廣告讚(贊)助，收費也是主辦單位收的，我根本冇空和郭奕芯男友傾廣告，全部都係演唱會廣告部去跟進的。最清楚的證據就是，叫郭奕芯男友出示20萬元的支票給了誰？抬頭寫的是誰？不是馬上就清楚了嗎？」然而對於郭奕芯提及的額外10萬元，七師傳就未有提及。

化妝間及服裝全由主辦安排 對於郭奕芯指要跟多人共用化妝間，七師傅就指當日對方發脾氣不願跟別人共用化妝間，要獨立的VIP房，「我理解你的心情，你男朋友讚(贊)助演唱會，但一個vip room 都冇給你，的確不妥，任何人都會生氣，你爲此事不開心多年是應該的。但這事不是我安排的，因為表演前我要化妝丶換衣服丶記台詞丶練習唱歌.....，我根本不可能仲要管咁多野，而且我根本也不知道其他嘉賓，到底誰有讚(贊)助，誰冇讚(贊)助，更何況我不是主辦單位，這些都是主辦單位去安排。」她亦再次強調當日的服裝都是由工作人員安排，並不是她一人話事。

否認出賣 郭奕芯 七師傅又提到自己無論是唱笑會，還是電視台節目，甚至廣告商都一直向相關部門推薦郭奕芯。對於被質疑是爆郭奕芯男友身份，七師傅稱︰「你來佛堂好多次了，你不記得了。你男朋友未在媒體曝光前，你巳經帶他來佛堂了，我們一起做慈善派發食物，我仍然記得他當日的衣著……如果我出賣你，我一早可以告訴記者，但我冇，因為我根本不需要做這些。其實我佛堂及鋪頭經常有好多非常出名的巨星，或親友，或知名人仕找我解決問題，我都冇出賣過任何人。」