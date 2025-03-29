七師傅預告香港有火災 再次警告勿去東北地方

七仙羽七師傅表示2025年遇天象能量巨大變化，預測將會出現一系列自然災害和戰爭，4月之後問題愈嚴重，七星連珠之後2個月帶來的影響最大。她更曾預告香港有李姓富豪會出事，兼有麻煩，並指某些日子股市會下跌，而她的預告亦都先後發生，因此網上不時有網民指「七師傅又中！」

建議留港消費

七師傅亦預測到歐洲會出現新疫情，日本今年會出現比往年更嚴重的火災，大海嘯、大地震、火車意外及撞車問題，著大家避免去東北方。昨日她出席Hoy TV活動時更謂下個月的問題會更大，再次呼籲大家盡量避免去東北地區，多留港消費，「今年好多災難，特別是犯太歲嘅人會多在異鄉出事，同埋去邊到玩都係要睇時機，今年比較多問題，依家先係啱啱開始。」