七師傅預告香港有火災 再次警告勿去東北地方

七仙羽七師傅表示2025年遇天象能量巨大變化，預測將會出現一系列自然災害和戰爭，4月之後問題愈嚴重，七星連珠之後2個月帶來的影響最大。她更曾預告香港有李姓富豪會出事，兼有麻煩，並指某些日子股市會下跌，而她的預告亦都先後發生，因此網上不時有網民指「七師傅又中！」
建議留港消費
七師傅亦預測到歐洲會出現新疫情，日本今年會出現比往年更嚴重的火災，大海嘯、大地震、火車意外及撞車問題，著大家避免去東北方。昨日她出席Hoy TV活動時更謂下個月的問題會更大，再次呼籲大家盡量避免去東北地區，多留港消費，「今年好多災難，特別是犯太歲嘅人會多在異鄉出事，同埋去邊到玩都係要睇時機，今年比較多問題，依家先係啱啱開始。」
希望大家警剔同小心
提到她預告的東西相繼出現，而且全都是不好的消息，她坦言大家都不想有不好的東西發生，但很多時都是命數，「我點解要預知，我哋要避開嘛！預知完又唔避開，偏要向火坑入面跳，一定會出事。希望大家安全，預測俾大家知就係警剔同小心。」
叮囑大家小心火種
不少人批評七師傅只是隨口噏，她沒有為此不開心，她表示「自己都唔想講中，因為個啲嘢真係發生咗。雖然網民話我亂噏，真係噏唔到！前排我話有火災(韓國近日出現嚴重山火)，台灣會有地震，其實邊有人噏中，我話邊日股市跌，連日子都講埋，本身我有修行，有通靈能力，唔係亂咁噏就得。點解我要話俾大家知，想大家避開，避過一劫，生活平安！」問到未來何有嚴重事故，或有何建議，她說︰「香港會有火災，大家出入要睇清楚有冇火種留低，安全意識要增強。」