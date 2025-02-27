七星連珠2025｜香港時間2.28上演　七師傅預測某國總統今年被X！

民間有傳「七星連珠」係預言未來會有戰爭、飢荒等厄運和災禍，玄學家七師傅（七仙羽）近日接受傳媒訪問時，預測今年國家和世界級名人皆有大變動。

七師傅預測將出現一系列自然災害和戰爭

七師傅表示2025年遇天象能量巨大變化，預測將會出現一系列自然災害和戰爭，4月之後問題愈嚴重，七星連珠之後2個月帶來嘅影響最大。七師傅仲預測到歐洲會出現新疫情，日本今年會出現比往年更嚴重嘅火災，大海嘯、大地震、火車意外及撞車問題，著大家避免去東北方。

此外，七師傅的預測世界名人亦會因「七星連珠」嘅出現而出事，提到一位美國頂級富豪陷入暗殺危機、名字以「B」開首嘅美國金融界巨頭健康亦容易出大問題。七師傅又於社交平台帖文補充，指自己最近修煉時，見到香港最少兩位富豪及名人於今年內出事。七師傅又指：「某國總統今年被X，最遲三年內。美國某火星名人，開始出小事丶之後某年出大事...用一些字去形容，『困』丶cage...」