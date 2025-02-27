七星連珠2025｜香港時間2.28上演　七師傅預測某國總統今年被X！

平均每隔77年出現一次嘅罕見天文現象「七星連珠」將會於本周五（28日）晚上約9時上演，水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星將會連成一線，持續4小時17分鐘。
民間有傳「七星連珠」係預言未來會有戰爭、飢荒等厄運和災禍，玄學家七師傅（七仙羽）近日接受傳媒訪問時，預測今年國家和世界級名人皆有大變動。
七師傅預測將出現一系列自然災害和戰爭
七師傅表示2025年遇天象能量巨大變化，預測將會出現一系列自然災害和戰爭，4月之後問題愈嚴重，七星連珠之後2個月帶來嘅影響最大。七師傅仲預測到歐洲會出現新疫情，日本今年會出現比往年更嚴重嘅火災，大海嘯、大地震、火車意外及撞車問題，著大家避免去東北方。
此外，七師傅的預測世界名人亦會因「七星連珠」嘅出現而出事，提到一位美國頂級富豪陷入暗殺危機、名字以「B」開首嘅美國金融界巨頭健康亦容易出大問題。七師傅又於社交平台帖文補充，指自己最近修煉時，見到香港最少兩位富豪及名人於今年內出事。七師傅又指：「某國總統今年被X，最遲三年內。美國某火星名人，開始出小事丶之後某年出大事...用一些字去形容，『困』丶cage...」
七星連珠當日可扔掉7件行衰運物品
七師傅分享指，七星連珠當日係能量轉移大爆發嘅日子，叫大家可以扔掉7件行衰運嘅物品，包括舊鞋舊衫、過期食物、枯萎嘅花草、崩碗崩碟、有裂痕嘅鏡子、巳壞或過於殘舊嘅家電、不亮的燈，又表示建議當日食素、保持良好心情、避免接觸太負面嘅人及擁有充足睡眠等等。不過，七師傅亦表示「七星連珠」喺未來地球文明發展方面亦有正面影響，例如AI、機械人等發展速度會更快。
不過，香港太空館於社交平台解釋指是次「七星連珠」只係行星分布喺天空大約120度範圍內，並唔係真係排成一條直線；當中，由於天王星和海王星太遠太暗，肉眼不能看到，水星及土星則因為太接近地平線，被暮光和煙霞干擾，難以分辨，而肉眼只會睇到3粒行星，教路日落後望向西邊天空會見到金星，天頂附近有橙黃色嘅木星，東邊則有紅色嘅火星，表示雖然睇唔到7粒行星，但金星、木星、火星已經好光好靚。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈