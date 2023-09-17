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娛樂
2023-09-17 18:00:00

七月返歸 專訪｜AK江𤒹生演最大挑戰角色 體會擇善的掙扎 獲導演謝家祺讚可塑性高喜感爆燈

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AK江𤒹生表示《七月返歸》是最大挑戰的角色。(李睿哲攝)

AK江𤒹生表示《七月返歸》是最大挑戰的角色。(李睿哲攝)

MIRROR成員Anson Kong𤒹(AK)予人開朗健談的印象，他在首套擔正的懸疑驚悚電影《七月返歸》挑戰演沉鬱角色，他坦言經歷如過山車般的情緒起伏，整個人非常繃緊，「若以演戲來講，暫時是最大挑戰性的角色，觀眾不太看到AK的影子。」作為電影編導的謝家祺(Nate)形容與AK共同創作角色，透過主角的抉擇發出提問：「到底繼續視而不見，或是可做更多的事？」

《七月返歸》導演謝家祺認為恐怖片包含普世價值，很有教育意義。(李睿哲攝) AK表示《七月返歸》的角色展現連他自己也甚少發現的沉鬱一面。(李睿哲攝) AK與謝家祺在《七月返歸》首次合作，前者首次擔正做電影男主角，後者則初次執導長片。(李睿哲攝)

會繼續視而不見嗎？

《七月返歸》是「mm2新晉導演計劃」得獎者謝家祺首套自編自導的電影，本身是網絡作家的Nate自小對恐怖鬼片著迷，一直透過寫恐怖小說和拍短片作為操練，只為拍一套自己創作的鬼片，如願以償的他表示，「我對恐怖或靈異電影的解讀，是以驚嚇的鬼神橋段，包裝重要的普世價值，訴說適用於今日的故事，恐怖故事比ETV(教育電視)更有教育意義。」

《七月返歸》經歷6年創作，故事緣起於Nate寫小說時訪問擁有陰陽眼的人，當問到看見靈體鬼怪如何反應時，約九成受訪者會扮作看不見，抱著不理就不會被騷擾的心態，「這答案好觸動我放在電影裡，當我們面對世界很多不公或不義的事，往往選擇視而不見，保持安全距離。」故事講述自幼有陰陽眼的向榮(AK飾)本已移居外地，因母親自殺不遂，於七月返回香港舊居，發現曾經熟悉的地方氣氛詭異，發生連串離奇怪事。影片入選紐約亞洲電影節的競賽電影單元，早前在電影節舉行全球首映，Nate出席映後座談會時，發現最觸動當地華人觀眾的，是回歸陌生舊居的百感交集。

謝家祺希望《七月返歸》能引起觀眾反思，當在現實社會遇上不公義事情，如何回應。(李睿哲攝) AK透過在《七月返歸》演向榮一角，體會擇善的掙扎。(李睿哲攝)

驚恐卻不懦弱

不少人都好奇，一套恐怖電影何以選上很陽光的AK做主角，Nate親自解畫，「最深刻印象是他試演驚恐劇情，男生驚嚇的模樣好困難，容易令人覺得很懦弱，觀眾在情理上難以代入，但AK在試鏡時已完全投入角色裡，沒有硬繃繃的感覺。」AK自言是新演員，在短暫的試鏡時間，未必能交上最好表現，「我只想讓他們看到彈性，若給我指引，我可盡量調整和配合。」經合作後，NateAK的印象又如何？「我覺得AK的喜劇天份很高，喜感很強，有待導演們繼續發掘。」

AK拍《七月返歸》時為投入角色，經常處於繃緊疲乏的狀態。 AK拍《七月返歸》時為投入角色，經常處於繃緊疲乏的狀態。 AK與白靈在《七月返歸》演母子，兩人的對手戲教人不寒而悚。

繃緊又疲乏

《七月返歸》為AK帶來嶄新體驗，首次經歷順序拍攝，與角色同驚同哭，雖未至於拍到虛脫，但拍攝的日子長期處於繃緊狀態，「每次拍情緒起伏很大的戲都會好攰，經歷過向榮的情緒或疲乏狀態，才能跟角色一起轉變，演繹向榮的複狀態。若以演戲來說，暫時最大挑戰性角色，過往拍劇演的歐陽駿(《繩角》)、關志浩(《打天下》)，都跟我頗相似，但今次不太看到AK的影子。」AK最深刻是結尾的夜宴戲，「早在開拍前已知這場重頭戲好難演，導演亦講明，情緒轉折好複雜，又笑又喊，事前要跟戲劇指導Yem老師(袁綺雯)研究，向榮的狀態和最終抉擇。」作為新導演Nate，特地報讀演技課，與AK攜手創作角色，「我們沒有正式討論這場戲，也沒有給他明確指令，而是跟他共同感受和投入向榮的經歷。」

AK自言仍然會選擇為良善發。(李睿哲攝) 《七月返歸》導演謝家祺指AK可塑性高，喜感甚強。(李睿哲攝) AK與白靈在《七月返歸》演母子，驚嘆前輩的演技層次豐富。 AK在電影《七月返歸》與太保和譚玉瑛合作，獲兩位前輩鼓勵。

為善良選擇發聲

電影採用開放式結局，導演Nate表示，「當我們遇到困難或問題，但未能有即時的解決方案，到底繼續視而不見，或是可以做更多的事？」向榮的最終抉擇，留待觀眾親自找答案。作為男主角的AK表示，「若我是向榮，面對鬼神，我會繼續視而不見，因這是較個人的問題，不想影響他人。不過，若面對現實世界的不公義，我仍會選擇發聲，希望能解決問題。」話雖如此，作為人氣男團MIRROR的成員，一言一行都備受關注，AK坦言藝人發聲有其局限，「我覺得每個人表達自己的想法時，最重要是如何為世界帶來善良的信息。」擇善，是自小接受的教導，當生活充斥恐懼與威脅時，抉擇往往充滿掙扎，AK深有體會，「每個人都有善良的尺，不只是從自己出發，如何忠於心裡的善，在不破壞個人原則下生活，同時又不影響他人？看你如何取捨，每個抉擇都有截然不同的結局。」

鍾意就堅持落去

談到跟前輩白靈、太保和譚玉瑛等合作，AK最喜歡聽他們分享昔日拍戲的趣事和辛苦經歷，「他們最後會跟你說，小朋友，鍾意就堅持落去。那種堅持不是單憑口講，而是實際的身教，特別是太保哥，從龍虎武師到影帝，曾演不同角色，他分享別要介意角色大或小，唯一能控制是當下自己的表現。」Nate補充說，「他們沒有擺出前輩的姿態，好鍾意新穎事物，樂意給予意見，這種專業態度很值得學習。」

 

文：Grace 攝：李睿哲

髮型：Lorraine Lam@HairCulture

化妝：Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Y-3, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

場地： 太子酒店

《七月返歸》男主角AK江𤒹生與導演謝家祺接受本報專訪

《七月返歸》男主角AK江𤒹生與導演謝家祺接受本報專訪。

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