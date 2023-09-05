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娛樂
2023-09-05 07:00:00

七月返歸｜AK江𤒹生認同Edan回應Hater：佢應該積壓咗好耐 自認仍未睇化靠愛犬抒壓

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AK與一眾演員出席《七月返歸》首映禮。

AK與一眾演員出席《七月返歸》首映禮。

MIRROR成員Anson Kong (AK, 𤒹生)主演的靈異恐怖片《七月返歸》，昨晚(4日)舉行首映禮，AK與一眾演員沈殷怡、譚玉瑛、太保、兩位童星黃梓樂(老闆仔)、黃梓曜和導演謝家褀齊齊現身，他表示邀請了很多兄弟和好友出席，其父母和兄長也有出席，他形容眾人在首映禮相聚，感覺猶如戲名「返歸」。首次擔正的AK直言，心情既緊張又興奮，很想與眾人分享努力的成果，但有點害羞，因自知演戲仍屬演戲初哥，仍有很多不足，尤其拍攝有時欠專注。他自爆拍重頭戲時，情緒起伏很大，壓力頗大，要跟Lokman等好兄弟分享，抒發感受。

AK首次擔正主演的電影《七月返歸》即將上映，他自言既緊張又開心。 沈殷怡亦有份參演《七月返歸》。 兩位童星黃梓樂(老闆仔)、黃梓曜有份參演《七月返歸》。 AK與一眾演員在《七月返歸》首映禮再聚首一堂。

指Edan好叻仔 未知誰向姜濤道歉

對於隊友Edan(呂爵安)社文平台以千字文反擊haters，他大讚，「叻仔！」他續說，「佢應該積壓咗好耐，都唔知點講，又唔知點抒發，就藉第一次solo concert，將呢一段說話同訊息講畀大眾聽。每個人都有言論自由去表達自己所說，係咪代表可以講一些不負責任的說話，其實藝人都係人，有情緒和不開心，正如Edan所說，將心比己，你這樣對我哋做，你的偶像可能承受同樣的對待，最緊要係這些行為對整個行業沒幫助。」至於姜濤在社交平台的限時動態表示「某些人已向他道歉」，AK表示最近要趕拍《打天下2》，故暫未有時間了解，姜濤所指的某些人是誰。

AK與一眾演員在《七月返歸》首映禮再聚首一堂，他笑言如同「返歸」。 AK與一眾演員在《七月返歸》首映禮再聚首一堂。 AK與一眾演員在《七月返歸》首映禮再聚首一堂。 AK與一眾演員在《七月返歸》首映禮再聚首一堂。

學習睇化

AK曾經暫別社交媒體，整理情緒，他直言並非最好方法，因網絡滲透太厲害，社交媒體都會找上門，難以完全脫離，惟有堅定自己的心，別要太受影響，但他坦言，「即使我已出道5年，見到惡意抨擊仍會唔開心，身邊朋友都為我唔開心，惟有睇化啲，我自己都學緊，唔好咁執著，留言的都唔好咁執著，我見到你哋都攰。」他表示會跟愛犬「猜柴」傾訴心事，抒解情緒。

AK首次擔任的電影《七月返歸》舉行首映禮，大批粉絲支持，場面虛冚。 AK首次擔任的電影《七月返歸》舉行首映禮，大批粉絲支持，場面虛冚。
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