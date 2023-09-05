七月返歸｜AK江𤒹生認同Edan回應Hater：佢應該積壓咗好耐 自認仍未睇化靠愛犬抒壓

MIRROR成員Anson Kong (AK, 江𤒹生)主演的靈異恐怖片《七月返歸》，昨晚(4日)舉行首映禮，AK與一眾演員沈殷怡、譚玉瑛、太保、兩位童星黃梓樂(老闆仔)、黃梓曜和導演謝家褀齊齊現身，他表示邀請了很多兄弟和好友出席，其父母和兄長也有出席，他形容眾人在首映禮相聚，感覺猶如戲名「返歸」。首次擔正的AK直言，心情既緊張又興奮，很想與眾人分享努力的成果，但有點害羞，因自知演戲仍屬演戲初哥，仍有很多不足，尤其拍攝有時欠專注。他自爆拍重頭戲時，情緒起伏很大，壓力頗大，要跟Lokman等好兄弟分享，抒發感受。

指Edan好叻仔 未知誰向姜濤道歉 對於隊友Edan(呂爵安)社文平台以千字文反擊haters，他大讚，「叻仔！」他續說，「佢應該積壓咗好耐，都唔知點講，又唔知點抒發，就藉第一次solo concert，將呢一段說話同訊息講畀大眾聽。每個人都有言論自由去表達自己所說，係咪代表可以講一些不負責任的說話，其實藝人都係人，有情緒和不開心，正如Edan所說，將心比己，你這樣對我哋做，你的偶像可能承受同樣的對待，最緊要係這些行為對整個行業沒幫助。」至於姜濤在社交平台的限時動態表示「某些人已向他道歉」，AK表示最近要趕拍《打天下2》，故暫未有時間了解，姜濤所指的某些人是誰。