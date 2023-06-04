丈夫出軌 暗撻妙齡環保美女 妮妲莉寶雯心死 婚姻觸礁

41歲奧斯卡影后妮妲莉寶雯(Natalie Portman)，近日傳出婚姻出現危機，據法國媒體Voici 6月2日的報道，妮妲莉寶雯的45歲芭蕾舞演員丈夫Benjamin Millepied，被指與25歲環保分子Camille Étienne有染，經傳媒報道後，Benjamin正積極挽救婚姻。

妮妲莉寶雯與Benjamin因電影《黑天鵝》而結緣，2010年訂婚，2012年結婚，婚後兩人育有12歲兒子Aleph和6歲女兒Amalia。Voici報道指，妮妲莉寶雯3月初已經發現Benjamin與一位年輕女子有染。直至5月24日，Benjamin與Camille更被拍到前後腳進入辦公室，兩小時後他們發現有記者追訪，之後每隔一段時間就出來查看。

尚未正式分手 據悉，Camille Étienne是瑞典環保女孩Greta Thunberg的好友，曾製作多部關於保護環境的短片，並撰寫了一本名為《For an Ecological Rebellion》的著作。有接近妮妲莉寶雯的人士對傳媒稱，妮妲莉寶雯與Benjamin還未正式分手，Benjamin正努力挽救婚姻，希望盡最大努力獲太太原諒。而妮妲莉寶雯最關心的是如何保護兩位孩子。