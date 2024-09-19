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娛樂
2024-09-19 16:45:08

三上悠亞來港宣傳內衣露nude bra 知道Tyson Yoshi求婚成功嘆可惜 (有片)

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三上悠亞相隔5年再度來港吸金。 (林俊源攝)

三上悠亞相隔5年再度來港吸金。 (林俊源攝)

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日本性感女神三上悠亞相隔5年再度訪港，今日下午現身銅鑼灣SOGO，是她退出AV界後首次在港出席公開活動。三上悠亞今次是應內衣品牌到港宣傳，吸引大批男女粉絲到場支持。三上悠亞穿上粉紅色低胸裙登場，其間卻不慎唧出胸前nude bra，工作人員見狀立即上前為她整理衣裝，而三上悠亞今次容貌似乎又再進化，鼻樑比以往更加立體。

三上悠亞此行在港逗留三日兩夜，表示希望可以再到香港迪士尼樂園。 (林俊源攝) 三上悠亞今日現身銅鑼灣。 (林俊源攝) 三上悠亞今日現身銅鑼灣。 (林俊源攝) 三上悠亞又再進化，鼻樑比以往更加立體。

唔認識繪麗奈

三上悠亞此行在港逗留三日兩夜，明天便會離開，由於行程緊密，故未有時間周圍觀光，不過她希望可以再到香港迪士尼樂園，談到香港美食，最想試菠蘿包，當然亦鍾情去飲茶食港式點心，對於港產片《一路向西2東京AV攻略原本邀她參演，三上悠亞及其經理人表示尚未接拍，被問到會否考慮參演香港電影拍攝時，她稱：「因為我一直沒有練習演技，但有機會亦考慮接拍。」談到香港的素海霖以繪麗奈之名殺入東洋AV界，三上悠亞雖表示並不認識，但得知有港產AV女優顯得一臉驚訝，表示有機會的話亦想看對方的作品。

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Tyson Yoshi一向是三上悠亞忠粉，去年單曲《BE MINE》找來女神擔任MV女主角， Tyson Yoshi對於女神拍片祝福感到驚訝。 Tyson Yoshi一向是三上悠亞忠粉，去年單曲《BE MINE》找來女神擔任MV女主角。 Tyson Yoshi一向是三上悠亞忠粉，去年單曲《BE MINE》找來女神擔任MV女主角。

Tyson驚嚇emoji回應

Tyson Yoshi一向是三上悠亞忠粉，去年單曲《BE MINE》亦找來女神擔任MV 女主角，三上自爆昨日來到香港才想起Tyson Yoshi，故立即在社交平台follow對方，還得知Tyson求婚成功，還應港媒要求特別錄製了一段短片送上祝福，更笑言：「由於我們在MV內扮演情侶，當知道你要結婚，所有感到有點可惜。」並祝福對方婚後幸福快樂，對此Tyson Yoshi在社交網Threads帳戶上轉發影片兼附上驚訝emoji。

另外，三上悠亞曾在日本綜藝節目上表示將來老公的條件要年收3千萬日圓（約163萬港幣），問起此事時她自言當時只是講笑，更稱：「對於我來說，另一半的收入比我更加高當然好事，不過只要喜歡就沒有太大問題，其實年收比我更多的男性真的不多！」緋聞多多的她聲稱目前沒有對象，又表示比起外貌，有內涵更加重要，並公開招募男朋友。

三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞吸引大批粉絲到場支持。 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝) 三上悠亞 (林俊源攝)
由 @tysonyoshi 發佈
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