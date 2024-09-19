三上悠亞來港宣傳內衣露nude bra 知道Tyson Yoshi求婚成功嘆可惜 (有片)

日本性感女神三上悠亞相隔5年再度訪港，今日下午現身銅鑼灣SOGO，是她退出AV界後首次在港出席公開活動。三上悠亞今次是應內衣品牌到港宣傳，吸引大批男女粉絲到場支持。三上悠亞穿上粉紅色低胸裙登場，其間卻不慎唧出胸前nude bra，工作人員見狀立即上前為她整理衣裝，而三上悠亞今次容貌似乎又再進化，鼻樑比以往更加立體。

三上悠亞此行在港逗留三日兩夜，明天便會離開，由於行程緊密，故未有時間周圍觀光，不過她希望可以再到香港迪士尼樂園，談到香港美食，最想試菠蘿包，當然亦鍾情去飲茶食港式點心，對於港產片《一路向西2東京AV攻略》原本邀她參演，三上悠亞及其經理人表示尚未接拍，被問到會否考慮參演香港電影拍攝時，她稱：「因為我一直沒有練習演技，但有機會亦考慮接拍。」談到香港的素海霖以繪麗奈之名殺入東洋AV界，三上悠亞雖表示並不認識，但得知有港產AV女優顯得一臉驚訝，表示有機會的話亦想看對方的作品。

Tyson驚嚇emoji回應

Tyson Yoshi一向是三上悠亞忠粉，去年單曲《BE MINE》亦找來女神擔任MV 女主角，三上自爆昨日來到香港才想起Tyson Yoshi，故立即在社交平台follow對方，還得知Tyson求婚成功，還應港媒要求特別錄製了一段短片送上祝福，更笑言：「由於我們在MV內扮演情侶，當知道你要結婚，所有感到有點可惜。」並祝福對方婚後幸福快樂，對此Tyson Yoshi在社交網Threads帳戶上轉發影片兼附上驚訝emoji。

另外，三上悠亞曾在日本綜藝節目上表示將來老公的條件要年收3千萬日圓（約163萬港幣），問起此事時她自言當時只是講笑，更稱：「對於我來說，另一半的收入比我更加高當然好事，不過只要喜歡就沒有太大問題，其實年收比我更多的男性真的不多！」緋聞多多的她聲稱目前沒有對象，又表示比起外貌，有內涵更加重要，並公開招募男朋友。