三上悠亞引退｜加藤鷹挽回三上引退念頭？　「金手指」親揭共演機會微

記者陳曉涵／採訪報導 以「金手指」聞名的日本前AV男優加藤鷹日前接受《中天新聞網》獨家專訪，在成人產業耕耘30多年號稱「萬人斬」的他於2013年引退至今十年，錯失與當今當紅的女優三上悠亞合作機會，被問到有無機會以「金手指」的「神功」，挽回宣布8月退休的三上悠亞？他表示：「有困難。」

▼ 三上悠亞最後寫真集4款封面 ▼

加藤鷹三上悠亞暫無緣合作 說到日本AV男優，許多人第一個聯想到的就是「金手指」加藤鷹，只可惜出道30多年的他，於2013已經宣布退休，而如今當紅女優天后三上悠亞於2015年出道，一王一后竟可惜無緣合作，網路上也有不少網友哀號「真想看看兩人合作一次！」對此，加藤鷹表示：「三上悠亞跟明日花綺羅現在都有自己的品牌，要她再脫回來有困難，她們品味很好，要再當AV女優有難度。」可惜「金手指」無緣與當今AV天后三上共演。