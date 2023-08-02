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娛樂
2023-08-02 11:20:05

三上悠亞引退｜加藤鷹挽回三上引退念頭？　「金手指」親揭共演機會微

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三上悠亞引退｜加藤鷹用神功挽回三上引退念頭？　「金手指」親揭機會微

三上悠亞引退｜加藤鷹用神功挽回三上引退念頭？　「金手指」親揭機會微

記者陳曉涵／採訪報導

以「金手指」聞名的日本前AV男優加藤鷹日前接受《中天新聞網》獨家專訪，在成人產業耕耘30多年號稱「萬人斬」的他於2013年引退至今十年，錯失與當今當紅的女優三上悠亞合作機會，被問到有無機會以「金手指」的「神功」，挽回宣布8月退休的三上悠亞？他表示：「有困難。」

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加藤鷹三上悠亞暫無緣合作

說到日本AV男優，許多人第一個聯想到的就是「金手指」加藤鷹，只可惜出道30多年的他，於2013已經宣布退休，而如今當紅女優天后三上悠亞於2015年出道，一王一后竟可惜無緣合作，網路上也有不少網友哀號「真想看看兩人合作一次！」對此，加藤鷹表示：「三上悠亞跟明日花綺羅現在都有自己的品牌，要她再脫回來有困難，她們品味很好，要再當AV女優有難度。」可惜「金手指」無緣與當今AV天后三上共演。

加藤鷹合作過無數女優高矮胖瘦各種風格，人數多達萬人，被問到「會不會覺得可惜沒有與三上悠亞共演，對方就宣布引退？」加藤鷹表示：「與其說把三上找回來，不如說再培養一個三上出來。」他認為現在成人市場平台相當多元，女優人數也很多，應該從中培養新一代天后。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 

三上悠亞靚相

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