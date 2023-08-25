三上悠亞引退AV界後繼有人　小宵虎南火辣身材橫掃榜單冠軍（多圖）

有「三上悠亞」接班人之稱的女優小肖虎南拍攝大尺度性感封面照。（圖／JKF提供）

記者吳亭頤／綜合報道

有「三上悠亞」接班人之稱的AV女優小肖虎南日前拍攝大尺度性感封面照，有著H罩杯豐滿上圍的小肖虎南，特別換上露背側空展現逆天長腿的金色禮服，展現好身材。

VR在內已有20多部作品

小宵虎南於2021年5月出道，因其火辣身材受到眾多粉絲喜愛，經常在AV+拿下榜單冠軍，至今包含VR作品在內已有20多部作品。而五官深邃、笑容甜美且擁有完美凹凸有致身材的小宵虎南，因外型神似三上悠亞，也不少老司機認為她可成為宣布引退的三上悠亞接班人之一。

小宵虎南有着眾多興趣，像是喜愛健身、聽搖滾樂團「魚韻」的音樂外，吃甜食也是她熱衷的活動之一！這次訪台行程，小宵虎南不僅喝了珍珠奶茶，更一路品嚐了許多台灣的知名甜點，對於蛋撻更是驚為天人，直言根本是她的菜，還笑著跟同行工作人員說：「我們等等再去買！」