三上悠亞從良4個月公開性感寫真 榮升事頭婆花8位數打造超豪辦公室

性感女神三上悠亞趁30歲踏入人生新階段，今年8月正式結束其8年的AV女優生涯，從良後將會在圈中繼續發展，明年更會殺入香港大銀幕，接拍全新電影《一路向西2東京AV攻略》，同片還有波多野結衣、相澤南、村上悠華，以及首位打入東洋AV界的港產女優繪麗奈（素海霖），暫定於2024年4月在日本及香港兩地展開拍攝。

會議房有更衣室

三上悠亞當年被迫退出偶像女團SKE48，改以肉感形象卻爆紅亞洲各地，成為小富婆後決定引退AV界，目前自立門戶榮升事頭婆，開設個人事務所，昨日透過其YouTube頻道再度曬命，公開自己公司的華麗辦公室，從動工前到完成均一概拍下。三上悠亞拍下影片帶粉絲參選自己的心血結晶，她表示一直想為公司添置辦公室，在2023年夏天開始實行計劃，坦言是重金打造，暗示揼本達數千萬日圓，在裝修上亦花了不少心機，大門已充滿氣派，會議室內還設有更衣室，雲石廁所亦相當豪華，三上悠亞形容自己的公司是全日本最可愛的Office。