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娛樂
2023-12-19 20:12:01

三上悠亞從良4個月公開性感寫真 榮升事頭婆花8位數打造超豪辦公室

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三上悠亞從良4個月，最近為日本女性雜誌拍攝性感寫真。

三上悠亞從良4個月，最近為日本女性雜誌拍攝性感寫真。

性感女神三上悠亞趁30歲踏入人生新階段，今年8月正式結束其8年的AV女優生涯，從良後將會在圈中繼續發展，明年更會殺入香港大銀幕，接拍全新電影《一路向西2東京AV攻略》，同片還有波多野結衣、相澤南、村上悠華，以及首位打入東洋AV界的港產女優繪麗奈（素海霖），暫定於2024年4月在日本及香港兩地展開拍攝。

三上悠亞榮升事頭婆，為個人事務所開設華麗辦公室。 三上悠亞形容自己的辦公室是全日本最可愛Office。 三上悠亞拍下影片帶粉絲參觀自己的心血結晶。 三上悠亞坦言辦公室是重金打造，並揼本達數千萬日圓。 雲石廁所亦相當豪華。 會議室內還特別設有更衣室。 三上悠亞從動工前到完成均一概拍下。

會議房有更衣室

三上悠亞當年被迫退出偶像女團SKE48，改以肉感形象卻爆紅亞洲各地，成為小富婆後決定引退AV界，目前自立門戶榮升事頭婆，開設個人事務所，昨日透過其YouTube頻道再度曬命，公開自己公司的華麗辦公室，從動工前到完成均一概拍下。三上悠亞拍下影片帶粉絲參選自己的心血結晶，她表示一直想為公司添置辦公室，在2023年夏天開始實行計劃，坦言是重金打造，暗示揼本達數千萬日圓，在裝修上亦花了不少心機，大門已充滿氣派，會議室內還設有更衣室，雲石廁所亦相當豪華，三上悠亞形容自己的公司是全日本最可愛的Office。

三上悠亞今後會以YouTuber及從商發展，早前推出的最後一本全裸寫真集，今日以電子版上架，同時她亦跟當地師奶雜誌《女性Seven》合作，以連載形式公會一系列網上寫真，展示弗爆身段。

三上悠亞為女性雜誌拍攝網上寫真。 三上悠亞最後一本全裸寫真集，今日以電子版上架。 三上悠亞最後一本全裸寫真集，今日以電子版上架。 三上悠亞最後一本全裸寫真集，今日以電子版上架。 三上悠亞從良後身兼YouTuber及於商界發展。
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