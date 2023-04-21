三上悠亞自爆最後AV玩4P 新有菜孖相澤南獻身致敬

AV界女神三上悠亞宣布今年8月退役，S1日前公開5月作品，驚現史無前例的合作企劃，由三大廠牌S1、Idea Pocket、MOODYZ的王牌攜手共演巔峰之作《三上悠亞、新有菜、相澤南》。

三大女神共演

三上悠亞被指搵夠決定收山，距離她引退之日還有三個多月，她的AV作品仍陸續有來，包括破天荒跟另外兩位女神的合演新片，分別是前名橋本有菜的新有菜，以及日前來港旅行並生於香港的相澤南，三人分屬2017、2018及2019年「FANZA成人獎」的最優秀女優獎得主，這次夢幻企劃甫曝光即引起廣大男士興奮不已。《三上悠亞、新有菜、相澤南》（SSIS-698）被視為本年度AV界神作，對於能參與這套矚目作品，新有菜表示：「趁悠亞引退前，還可以跟南南以三人共演真的很開心。」相澤南都透過社交網留言賣口乖，並呼籲粉絲們踴躍支持，她說：「沒想過可以跟這兩位有一同拍攝作品的時候，從未有過的聯乘，希望大家可以多多支持！與我合作的悠亞BB及小有菜，真係多謝你哋。」