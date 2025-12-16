三代猴王現身戲曲中心 京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》香港收益全數幫助中國內地困境學生

京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》將於2026年2月6日至8日在西九戲曲中心大劇院上演。6日為晚上7時30分場次，7日及8日開場時間為下午2時30分，慈善票價分別為港幣$550、$480、$400、$320及$280五種，現已於西九戲曲中心票務處、Cityline公開發售。主辦及受惠機構「智行基金會」與製作單位「趨勢教育基金會」於戲曲中心中庭舉行新聞發布會，三代猴王同台亮相，大鬧西九，掀起全場高潮，為來年重頭戲揭開序幕。

足跡遍及世界

「智行基金會」表示《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》自2021年首演至今已舉行多場盛大的世界巡演，足跡遍及高雄、台北、台中、新加坡、橫濱等城市，今次香港收益將全數幫助中國內地受愛滋病及受貧窮、疾病、歧視影響的困境學生，為他們提供全方位教育扶助計劃。

由劇中武場領奏高廷東及文場領奏許家銘現場協奏戲曲音樂為新聞發布會暖身，各有特色的三代猴王逐一登場，大會的電視螢幕帶大家跨越時空，展現每位猴王時裝造型的真個性。身段與動作都有超高要求的「武打擔當」秦朗(第三代猴王)出場時翻著筋斗大騷真功夫；別具個性、武功根底穩打穩紮的徐挺芳(第二代猴王)是全劇的「功架擔當」，騎著馬跟大家威風見面；至於殿堂級「表情擔當」的大師父朱陸豪(第一代猴王)則壓軸鬼馬出場，一舉一動、面容神色皆細膩演繹「人猴合一」的至高境界。