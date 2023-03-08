三八婦女節｜湯寶如孫佳君薛幼妮做善事 化身愛心大使探訪老友記

今日是三八婦女節，嘉凡娛樂主席薛幼妮(Amanda)攜同好友湯寶如、孫佳君到恩怡護老之家探訪老友記們。她們將一些毛巾和新鮮生果送給公公婆婆們，與他們一起唱唱歌做輕盈的運動，公公婆婆們都玩得都好開心。

Amanda：「疫情終於完結，今年再黎到護老之家探訪老友記們，見到佢哋健健康康龍精虎猛真係好開心，仲有啲公公婆婆仲記得我地之前黎過，佢哋真係好記性。今次都諗咗好耐唔知送咩比公公婆婆好，好在提早問下護老之家有無咩需要，所以攞咗啲毛巾送比佢地，希望佢哋用得舒服。」