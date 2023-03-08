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娛樂
2023-03-08 22:53:07

三八婦女節｜湯寶如孫佳君薛幼妮做善事 化身愛心大使探訪老友記

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薛幼妮(中)攜同好友湯寶如、孫佳君到恩怡護老之家探訪老友記。

今日是三八婦女節，嘉凡娛樂主席薛幼妮(Amanda)攜同好友湯寶如、孫佳君到恩怡護老之家探訪老友記們她們將一些毛巾和新鮮生果送給公公婆婆們，與他們一起唱唱歌做輕盈的運動，公公婆婆們都玩得都好開心

Amanda：「疫情終於完結，今年再黎到護老之家探訪老友記們，見到佢哋健健康康龍精虎猛真係好開心，仲有啲公公婆婆仲記得我地之前黎過，佢哋真係好記性。今次都諗咗好耐唔知送咩比公公婆婆好，好在提早問下護老之家有無咩需要，所以攞咗啲毛巾送比佢地，希望佢哋用得舒服。

Amanda透露6月將會舉行慈善宴會，把籌得的善款捐比有需要的家庭。

湯寶如化身人肉點唱機

湯寶如表示最近忙於拍攝港台劇集《我們的畢業禮》，但聽到好友邀請做慈善，所以幾忙也要出席。她說︰「我記得上年Amanda都邀請過我探訪，但因不在港未能出席，嚟到見到佢真係好開心，我變身成為人肉點唱機，佢想聽咩歌我就唱咩歌，見到公公婆婆佢都好開心。Amanda教手部運動，我都跟住公公婆婆一齊做，有啲仲教返我轉頭，見到佢咁投入咁開心，佢比咗好窩心、歡樂的一日我。」

湯寶如百忙之中抽空到老人院探訪。

孫佳君埋首寫劇本

孫佳君：「我都係啱啱到港，我係第一次同Amanda黎探老友記，之前同過Amanda 派飯盒比露宿者。其實我都好鍾意做義工，見到對方開心自己都會好開心。同公公婆婆唱吓歌做下手部運動，見到佢地都好活潑可愛，都好投入參加我哋準備嘅活動。希望佢哋都鍾意今日嘅安排。最近我寫緊劇本希望嚟緊年尾可以開拍，到時希望大家多多支持。

薛幼妮與孫佳君。

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