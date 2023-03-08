三八婦女節｜湯寶如孫佳君薛幼妮做善事 化身愛心大使探訪老友記

今日是三八婦女節，嘉凡娛樂主席薛幼妮(Amanda)攜同好友湯寶如、孫佳君到恩怡護老之家探訪老友記們。她們將一些毛巾和新鮮生果送給公公婆婆們，與他們一起唱唱歌做輕盈的運動，公公婆婆們都玩得都好開心。
Amanda：「疫情終於完結，今年再黎到護老之家探訪老友記們，見到佢哋健健康康龍精虎猛真係好開心，仲有啲公公婆婆仲記得我地之前黎過，佢哋真係好記性。今次都諗咗好耐唔知送咩比公公婆婆好，好在提早問下護老之家有無咩需要，所以攞咗啲毛巾送比佢地，希望佢哋用得舒服。」
湯寶如化身人肉點唱機
湯寶如表示最近忙於拍攝港台劇集《我們的畢業禮》，但聽到好友邀請做慈善，所以幾忙也要出席。她說︰「我記得上年Amanda都邀請過我探訪，但因不在港未能出席，嚟到見到佢哋真係好開心，我變身成為人肉點唱機，佢哋想聽咩歌我就唱咩歌，見到公公婆婆佢哋都好開心。Amanda教手部運動，我都跟住公公婆婆一齊做，有啲仲教返我轉頭，見到佢哋咁投入咁開心，佢哋比咗好窩心、歡樂的一日我。」
孫佳君埋首寫劇本
孫佳君：「我都係啱啱到港，我係第一次同Amanda黎探老友記，之前同過Amanda 派飯盒比露宿者。其實我都好鍾意做義工，見到對方開心自己都會好開心。同公公婆婆唱吓歌做下手部運動，見到佢地都好活潑可愛，都好投入參加我哋準備嘅活動。希望佢哋都鍾意今日嘅安排。最近我寫緊劇本希望嚟緊年尾可以開拍，到時希望大家多多支持。」