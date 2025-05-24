三八音樂劇專訪｜姚焯菲邱傲然埋身跳舞面紅紅 Tiger被Chantel融化：甜美又熱情(有片)

姚焯菲、MIRROR成員邱傲然(Tiger)和連詩雅(Shiga)近日正埋首為音樂劇《三．八》綵排，3人連同海兒、黃浩然、COLLAR成員陳泳伽(Winka)和P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)昨日(23日)於觀塘彩排，眾人跳唱《Elevator》期間，演死神的Tiger多次被心心眼的Chantel大讚：「你好型啊！」散發春青浪漫的粉紅泡泡。對於不斷被讚，Tiger微笑回應，「Chantel話型就型。」

向來cool爆的Tiger被爆在排戲初期從沒笑過，Shiga直言，「我諗我見佢頭一個禮拜，冇見過佢笑！」Chantel和應道：「係呀！」不過全靠導演兼戲劇老師詹瑞文，透過度身訂造的遊戲，為這班首次跨公司合作的藝人破冰，Shiga憶述，「我哋真係『唧』到佢笑，係全部人一齊『唧』，由頭『唧』到落腳板底！」向來怕「唧」的Tiger分享感受，「好痕又好爽，精神咗，好少機會被咁多人同時『唧』你。」他坦言隨著逐漸熟絡，整個人都變得開懷。

作為男團成員，Tiger身邊總是圍著MIRROR的11位兄弟，「坦白講真係需要時間適應，我個人好似『膽機』要煲，而家煲滾咗，幾好吖！Chantel融化咗我，(以甚麼融化你？)梗係甜美同熱情啦！」Chantel自言性格慢熱，「佢起初唔笑，我真係有啲驚！」Tiger就表示起初以為Chantel看不懂中文字，「佢同海兒平時講用英文！」Chantel急忙澄清自己閱讀中文無障礙。

看著兩人互動，連詩雅勾起18歲的心跳感覺，「最得意係見佢兩個排戲排到面紅！」她坦言每次排練新的對手戲，都感尷尬，要時間探索演繹方法，至於有甚麼心跳場口？Chantel劇透表示，「有啲跳舞，都好埋身，大家要買飛入場睇！」透過圍讀和戲劇練習，各人打開心扉，感動爆喊，Tiger被爆眼有淚光，他坦言：「真係有被感動，但有quota，要收埋先。」

忘卻歌手身份免「出戲」

3位都是音樂劇初哥，不乏挑戰，Tiger在沒有MIRROR兄弟同場下，獨力跳唱，但他表示最擔心是「出戲」，「今次難度係唱歌、跳舞和演戲放埋一齊，加上你唱歌跳舞時，好容易就有歌手的狀態，就唔啱套戲嘅角色。」Chantel大感認同，「雖然試過演唱會等大型表演，但演唱會講錯台詞，可能大家覺得幾搞笑，但演音樂劇講錯台詞，就會『出戲』，係最驚發生嘅事。」Tiger不忘補充，歌手習慣戴耳機唱歌，「可以聽到導演指令，但今次要記熟對白，然後記得聽住音樂入歌，唔可以太快或太慢。」

最後，問到早前邱士縉(Stanley)開live放負，Tiger坦言沒有留意，因除了忙於排練舞台劇，還要為5月31日的KKBOX風雲榜表演作準備，「對我來講，5月真係有啲分身不暇，連屋企3隻貓貓都冇時間照顧。」