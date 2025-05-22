三八音樂劇專訪｜海兒無悔返港發展 Winka回應失聲：仍好有中氣 Phoebus被爆好蠱惑

由姚焯菲(Chantel)、海兒(Hedy)、COLLAR成員陳泳伽(Winka)和連詩雅會演的音樂劇《三．八》，講述3位分別18歲、28歲和38歲的女生，面對不同階段的愛情煩惱。其中Winka和海兒在日、夜場分別擔演同一角色「芝芝」，男友「阿熙」則由P1X3L隊長吳啟洋(Phoebus)，3人早前接受am730專訪，分享初次合演音樂劇的感受。

艷福無邊 Vs雙重捱罵 Phoebus擁有兩個女友，看似艷福無邊，實是「雙重捱罵」，皆因講相同的對白，要醉對兩種截然不同的強悍，他解釋，「因為我在好多時都是下靶位，Hedy就有一種剛強、剛烈的感覺，Winka就像少女發你脾氣，總之被罵都不會好受。」Winka就為角色辯護，「其實不想發脾氣，但有種你總是猜不透我，要我講出來的感覺，所以比較䒐䒏。」海兒則表示，「因為他是癡情地溺愛芝芝，大家已拍拖很久，每次鬧完都無事，就會越做越盡，所以被寵壞了。」Phoebus不忘補充，「從演員角度出發，同一場戲同一番說話，有不同的反應，幾好玩。」 Winka：我唔係就快死 海兒和Winka分別擅長古典音樂和流行樂曲，雖是飾演同一角色，本身已帶出截然不同的風格，不擔心混淆或比較。海笑搞兒表示，有時因事缺席綵排，就可互相做對方的替身。談到早前Winka失聲，她澄，「我說話仍好有中氣，不是快要死，只是大家好奇我很久沒出歌，我覺得要交代吧，不是想要大家擔心。」至於如何應付又唱又跳的音樂劇，Winka認為關乎心理狀態，「若在唱歌一刻，猶豫唱不唱到，就會出事，用感情帶動你姿態，你的情感是悲傷，自然會唱到悲傷感，若那一刻開心，自然會唱到開心感覺。」海兒鼓勵說：「實戰好重要，唱歌給人聽是初衷，聽她說每個星期堅持busking，I'm very impressed。」

初演音樂劇 各有挑戰 3人都是首次參演音樂劇，Phoebus的演戲經驗雖是較豐富，但他強調跟拍劇是截然不同，「拍劇對著鏡頭或對手，不用將演繹放到很大，鏡頭會幫你，但音樂劇跟觀眾距離好遠，例如你生氣如何投射給觀眾，讓大家感受那張力，這是最大挑戰。」向來唱歌劇的海兒卻是相反，表演時不習慣用咪高鋒，「我習慣表演時要投射自己的聲音，今次用咪收音，反而要細膩一點。」Winka自言向來感情豐富，唱歌時注重感受，「但音樂劇要知道歌詞是對白，不只是唱出感受。」 發掘隱潛特質 今次參演的演員全是音樂劇初哥，監製陳恩碩和創作顧問鄭丹瑞特地請來詹瑞文執導並兼任戲劇導師，3人異口同聲表示獲益良多，Phoebus笑言不斷被「點醒」，更發掘了自己的隱藏特質，「我以前不覺得自己貪玩和蠱惑，佢話我係蠱惑的……演員。」Winka和海兒都認證，讚他思路敏捷，Winka「我覺得他是綜藝之王，好快就能理解那理論，蠱惑即代表聰明。」Phoebus一臉尷尬，自言在戲劇課盡情釋放情感，至於可有情緒大崩潰？他答道，「有感動位，但暫時未有爆喊。」

處理深層恐懼 反而Winka坦言在排戲時試過爆喊，「平時不會無端端深入分享，戲劇課最正就是有人幫你發現深層感受。」包括內心深處的恐懼，以及一直未有處理的情感，繼而轉化應用在演戲上，「例如你會避免睇親情戲，很拒絕相關的感覺，但當接到一部親情戲，就會不懂得演，但戲劇課的體驗，會挖這些東西出來，雖然當刻會好崩潰、會哭和好痛苦，但你會認知這感覺，就能用到演戲上。」海兒直言角色跟自己有很大反差，這正是演戲的樂趣，「最大發現是講對白的節奏和停頓位，原來比我想像中重要，平時一直沒留意。」 回望18歲的執著與傻勁 《三．八》講述不同年齡18、28和38歲的女生，因一宗嚴重交通意外，靈魂相遇，反思愛情觀和人生。3人主理是28歲的階段，回想18歲那年有甚麼改變？「18歲時對人或對事都比較執著，如果喜歡一個人，他不喜歡我，就會很不開心，現在就很隨便，你不喜歡我也沒甚麼問題，緣分不能強求。」Phoebus坦言，「18歲有一股傻勁，很多時不會想自己能否處理，要做我就要做到。現在發現世界大了，自己更渺小，不需要跟別人鬥，最緊要贏自己。」

心境已達38歲 Winka半說笑指大家都看化，而18歲的Winka就是不斷去衝，「每個星期去Busking，不會管有多少人看，很大膽，不怕玩跳樓機，現在好怕……」海兒即搶白說，「我現在連落樓梯都會開始小心！」兩人笑言已達38歲甚或更年長的階段，Winka認真表示，「開始知道要睇大局，會去衡量，不代表不再Pure，只不過你知道甚麼叫眉頭眼額。」至於年輕時做過最瘋狂的事，Winka和Phoebus不約而同撰擇參加《全民造星》，換作是現在大概不敢再參加。 不介意身材成焦點 海兒自言人生最重大的決定，是幾年前毅意從英國回港發展，「是人生交叉點，其實我在英國讀了4年master，開始在那邊的歌劇院工作，那時香港又有很多不同的機會，我要決定留在歐洲做一個opera singer，還是回香港。」最後選擇回港，至今仍受到不少同學或老師質疑，但她仍堅持無悔。至於留港的最大收穫，就是突破自己，「其實我不是一個好大膽的人，會有很多猶豫，因我是完美主義者，很多時都想等完美才做，或者有些自尊，不要讓別人看到自己不夠好，但這一行不可以停，就是要繼續磨練，才有突破。」擁有高學歷和音樂才華，試過cosplay，驕人身材極吸睛，問到可介意大眾「錯重點」，她淡然道，「不介意別人有任何想法，不關我事，至於留言，這是自由世界，我沒所謂。」在沒傷害別人又跟自己價值觀沒衝突，她不介意作任何嘗試。 採：Grace 攝：蘇文傑 髮型：ZapTang(海兒), Him Ng(Winka), Kin @Aveda il Colpo(Phoebus) 化妝：Kineks Ho(海兒), Percy Shing(Winka), Matt Li(Phoebus) 服裝：Maje(海兒),