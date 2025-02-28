三吉彩花回復單身po性感寫真　《老師的善意謊言》挑戰尺度上演1分鐘情慾戲

現年28歲的日本影視界女神三吉彩花，去年底被揭與男星竹內涼真分手，結束逾四年感情。三吉彩花與竹內涼真近年各有各忙，因聚少離多最終分手收場。三吉彩花回復單身後，本月14的情人節以一把長長曲髮現身公開活動，為韓國手機出席記者會，並表示當晚跟朋友們一同度過，暗示尚未展開新戀情。

網民：似冇露點嘅 AV 三吉彩花向來以性感見稱，甩拖後更變本加厲，在去年電影《老師的善意謊言》中有超激情慾戲，被男拍檔風間俊介搓胸兼上演近一分鐘性愛場面，被網民形容尺度簡直如「冇露點嘅AV」，大膽演出震驚不少粉絲。《老師的善意謊言》翻拍自漫畫家鳥飼茜的同名作品，電影於去年7月在日本開畫，起用新一代演技派女星奈緒擔正，三吉彩花則演女主角的高校時代好友，三吉彩花為藝術而犧牲，挑戰入行以來最激演出。

公開黑 bra 造型火辣靚相 今日，三吉彩花又再發功，在IG分享一組Calvin Klein性感寫真，除穿上黑背心露出白滑香肩，更有黑絲及黑bra造型，十分火辣。三吉彩花憑Netflix劇《今際之國的有栖》打開國際市場，更深受各品牌歡迎，最近還為韓國美容產品任代言人，廣告已在當地播出，她亦在限時動態貼出自己的廣告已登上南韓地鐵車廂及車站月台。