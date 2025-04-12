三命專訪｜張錦程自認PK拉埋陳國邦落水 陳佩思演老角被導演當頭棒喝(有片)

杜琪峯監製的銀河映像首齣電視劇《三命》，集合影視界三代演員，發展男主角三條平行時空的命運線。隨著劇集本周進入結局篇，演中年版駱澤信的陳國邦已經登場，與張錦程和陳佩思(Pancy)大鬥演技。3人早前接受am730專訪，拆解他們既遠且近的關係，出軌丈夫的張錦程自言角色是「X街」老豆，指著演兒子的阿邦說：「他就是X街仔。」更直指陳佩思演的「信媽」林寶燕「慈母多敗兒」，令阿邦即時反擊：「其實慈母多敗兒，就是某些PK的人，拋妻棄子的藉口，無論個仔發生甚麼事，最衰係阿媽，所有都同阿爸無關，其實媽媽付出了好多。」兩人非常入戲，充滿火藥味！

與「信媽」同樣捱得 張錦程和陳國邦公認是好戲之人，由現年40歲的陳佩思演「信媽」亦絕不遜色，《三命》首集與少年駱澤信食蛋治一幕已教不少人看得心痛。由20歲演到60歲的Pancy，立體演繹面對不忠丈夫的心痛，和守護兒子的堅毅，層次豐富，教人眼前一亮。其實Pancy是入行多年，曾是兒童節目《至Net小人類》、《放學ICU》等主持，拍劇演過一些閒角，於2012年被TVB裁員時解僱，4年後在杜琪峯執導電影《三人行》演護士，臨場被加對白仍應付自如，獲杜Sir賞識簽為銀河映像藝人，先後參演《七人樂隊》、《命案》及《三命》等。Pancy自言不會像信媽般忍受丈夫出軌，但面對家中貓貓也會流露慈母一面，最相似就是好捱得，「現實生活也是好捱得的人，唔夠錢就A、B、C、D樣樣都做。」單靠演戲難以維生，Pancy就開時裝店、零食店並創立品牌「榴槤皇后」，更遠赴泰國藍帶廚藝學校進修，完成9個月法國菜文憑課程，與朋友合資開餐廳。 「生仔唔准嗌出聲」被考起 演戲的有趣之處是經歷從未試過的人生，陳佩思經歷第一次臨盆、「穿羊水」和分娩，最深刻是生仔過程唔准嗌出聲，「黃偉傑導演話佢老婆生子時冇叫出聲，他不想用傳統手法處理我生仔，他解釋信媽是個好忍得嘅女人，好捱得苦，想透過生仔過程表達，所以我係個仔出嚟的一刻才可大叫。」另外，就是要演到六、七十歲，「點樣在讓觀眾覺得有好大轉變？我嘗試化老妝、講嘢、行路都慢啲，然後導演問我：『你媽媽咁行路嗎？你媽媽到了70歲會咁行路嗎？』係喎，其實我媽媽見步如飛。」張錦程即哈哈大笑，模仿Pancy扮老的說話語氣，「我都有問過佢呢條問題。」被導演當頭棒喝，她才恍然大悟，「其實要在心態上表現出來，讓人信服她就是一個有三十幾歲兒子的媽媽。」

死好多腦細胞 張錦程和陳國邦都是導師級演員，《三命》對兩人有何挑戰？張錦程直言不算難度高，但補充說：「因為整套劇的調子都寫得比較隱晦，我們怎可在隱晦裡看透每場戲發生的事情，在平淡中也看到那份張力。」他形容很多場口都像濃縮的生活，「其實我們真的好像濃縮地生活一次，所謂拍寫實，不是純粹擺部機拍演員自己活動，全都經過討論或選取。」入行逾35年的陳國邦笑指，一劇三命的劇本非常燒腦，每集都以拍電影的人力資源去處理，就像時間尺度都消失了一樣，「相比我拍過的電視劇或電影，單是分析研究劇本，已經死咗好多腦細胞，但的確很好玩，是值得死一啲腦細胞。」 最難是銜接 陳國邦演的中成版駱澤信，他認為最考工夫是銜接，「我已是較年長的人，背後發生過甚麼事，都好影影響我的行為、人生觀和價值觀，我唔可以俾觀眾感覺，突然間變了另一個人。」故此他問3位導演黃偉傑、李子俊和張家傑索取蘇家樂演阿信的片段，「尤其是遇到情緒衝擊的戲，我要知道年青時的阿信，面對不同的人事、感情和父母時，他的態度是怎樣，還要分成3個不同生命線，順暢過渡銜接期後，才漸漸發展成陳國邦演的駱澤信。」

最核心是人的故事 對於看慣串流平台的觀眾而言，《三命》的平行時空論述，電影規模的拍攝，絕不陌生。然而，放在免費電視台播出，無疑是港劇的大膽嘗試。張錦程認為隨年代轉變，新科技出現，必然會衍生新產物或模式，但最關鍵是仍然圍繞人的故事，「其實戲劇不外乎是我們都是重複或者是模仿，人類的行為或發生的事情。」但面對低迷市道，如何挽救港劇的弱勢，他續說，「其實學黑澤明所講，你有一枝筆一張紙，先寫好故事。其實平有平拍，貴有貴拍，最核心是否回到最基本，就是人的故事。」他續指沒有資金，就自行製作放上社交平台，主動出擊尋找機會。 真實感受不可缺 《三命》結合老中青不同年代的演員，談到對新生代演員的看法，張錦程認為難一概而論，「反而覺得隨著科技發展，他們每天接收海量資訊，令他們少了時間，在真實生活裡用他們的身體或五感去感受和品味這世界。我覺得書或不同資料都要看，但要保持平衡，跟真實的人類或大自然接觸。」陳佩思補充指，時下潮流人人要爭流量，但演員有別於KOL或YouTube，「做演員要引發共鳴，就要用你的方法去觸碰到人的心，讓觀眾感受你的感受。」