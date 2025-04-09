三命專訪｜蘇家樂徐浩昌被杜琪峯重擊自信不言棄 何啟華暗喜獲兩度加戲

杜琪峯闊別電視台37年後，終於再以監製身份回歸港劇，花逾3 年時間以電影攝製模式，打造銀河映像的首齣電視劇《三命》，並大膽起用港人陌生的中葡混血兒蘇家樂擔重戲做男主角，以及當時憑綜藝節目剛冒起的何啟華(阿Dee)和徐浩昌(肥腸)。3人早前接受本報訪問，談到參演杜Sir劇集的苦樂驚喜。阿Dee率先自爆無需補拍兼獲加戲份，不禁暗喜；經歷8次試鏡的蘇家樂則形容每日拍戲都被重重打擊超沮喪，幸獲「過來人」肥腸sweet爆安慰，肥腸分享從被罵「錯X晒」到搏得杜Sir一笑的經歷。

試鏡成功 開始沮喪 現年39歲蘇家樂曾任中葡語翻譯員，因熱愛表演藝術，為追演員夢毅然辭去穩定的公務員工作，修讀香港演藝學院表演學位，30歲才正式入行，2018年憑短片電影《蕃茄田》一人分飾四角，獲第十三屆台灣金甘蔗影展最佳男配角。他亦曾參演劇集《男排女將》和《冰上火花》。雖然「往績」不錯，但仍需經過8次長達4至6小時的試鏡，才獲得《三命》年輕版駱澤信一角，問到其間可感沮喪時，他直言過五關斬六將，每次仍可留低，已感可喜，「你一定要平常心，否則捱不下去，平時可能10次試鏡只有一次被選中。」阿Dee突爆出一句，「佢試鏡成功後，就開始沮喪！」兩人相視哈哈大笑，家樂續說：「簽咗保密協議，連阿媽都唔敢講，過兩三天試造型，然後就要在一個內減20磅，根本沒時間感受喜悅。」 每日推倒重來 一個角色經歷公務員、黑幫和漫畫家3種人生，演繹殊不簡單，家樂激動表示，「我想講我拍咗3日，杜Sir竟說要重拍，我真係呆咗，心想經過8次試鏡，終於成功，真係好驚要換角。」早在3年前的《三命》前導預告中，已見杜Sir鬧人，原來他親自監督排練補拍戲，家樂憶述，「杜Sir說了一句：『排都排不到嘅嘢，你覺得有機會拍到嗎？』」他直言每日都膽顫心驚，總是跟目標遙遙相距，「每晚都問點解我係唯一我做唔到，係咪特別蠢，每日都好沮喪，然後第二日就對自己講不要緊，一定可做到，然後又再被打倒。」阿Dee半說笑形容，家樂就像初入伍的士兵，每日只敢Yes Sir。

輸不起 撐到底 初次拍劇即擔正，本身是澳門人的蘇家樂要演七十、八十年代的香港人，他坦言壓力大如山，幸有戲裡戲外都是好兄弟的肥腸作強力後援，「在劇裡我同肥腸哋由細玩到大，但我對公屋完全沒概念，佢帶我去華富邨，解釋公屋文化，一齊坐電單車、睇戲、食煲仔飯，在腦海重建那童年記憶。」肥腸還向家樂送上窩心安慰，「他跟我說：『家樂，你拍完這戲唔好放棄做演員，真的很sweet。』！」每日都推倒重來，家樂可曾萌生放棄之念？他決斷表示，「咁辛苦先捱得過，叫我放棄？不會！我做得演員，我就一定要撐到底，真係輸不起，下次再有戲，我會視那些負評是令你進步的原動力。」 一句「錯X晒」留陰影 在3子之中，徐浩昌是唯一拍過杜Sir電影的人，深深體會家樂的感受，「那種崩潰，那種萬人指責，每天重新來過，那種逼你每日死一次，第二日再重新來過，非常艱難，真係好擔心他會放棄。」杜Sir監製和執導的《遍地黃金》(《七人樂隊》單元之一)，肥腸是主角之一，他憶述慘痛經歷，「那戲用菲林拍，我的壓力已好大，記得喺現場第一次見杜Sir，他叫我演一次給他看，他就放下3個字：『錯X晒！』我就知出事了。」未能在杜Sir面前交出好的演出，成為肥腸心裡的遺憾與陰影，「大部分香港演員都想拍他的戲，我有機會拍但他不滿意，後來我讀演技課程，才知這件事對我有很大影響，因我真係有種羞愧杜Sir曾給我好角色，但我完全發揮不到。」

打碎虛假自信 《三命》給他第二次機會，演阿勤的肥腸沉著應戰，終能他搏得杜Sir一笑，「拍完之後，有次杜Sir行過見到我，我點點頭，他叫我『肥仔』，再 『哼』笑一下，這已是一個好大讚美，他肯跟我點頭，肯叫我個名，親切的笑聲，對我來講已過了很大關卡。」這一幕猶如嚴父給兒子的認同，肥腸總算能在杜Sir前面抬起頭來，「我的虛假的自信，被打碎了；《三命》幫我慢慢栽種，很實在的自信來。」聽兩位拍檔分享被杜Sir鬧爆的經歷，阿Dee卻全程沒見過杜Sir，他自言有幸有不幸，「因我的戲份應OK，杜sir沒要求我重拍，所以見唔到他，但壞我沒機會見證他怎樣調控演員，在現場怎樣創作。」 演技獲杜Sir認證 原來阿Dee沒經過杜Sir試鏡一關，由漫畫線導演黃偉傑點名他演年青版盧仔，當年ERROR的搞笑形象突出，監製朱淑儀(Elaine)叮囑他，不要綜藝式演出，壓力山大的阿Dee認真地做足功，「當時我與蘇家樂只有一兩場對手戲，但拍完又有第二次，然後又再拍第三次。我記得第一次暗喜是Elaine跟我講：『你演得不錯，杜Sir也說ok，所以搵你再演。』」他坦言起初也半信半疑，後來陸續聽到類似的聲音，「好像演得不錯，至少當時他記得我叫盧仔。後來拍綜藝與杜Sir合作，他真的記得我叫阿Dee。」