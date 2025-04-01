三命｜少女主角米拉12歲已獲杜琪峯欽點 監製朱淑儀親解彩蛋與穿崩位

杜琪峯監製和編劇的劇集《三命》(What if)昨晚(31日)播出首集，電影級的質素贏得好評，演少女版女主角林海琪的地演員米拉更如仙氣登場，滿有青春氣息又帶點神秘感的演出，更有指帶著《文雀》裡林熙蕾的影子，監製朱淑儀(Elaine)接受本報專訪時表示，原來米拉是由杜Sir欽點演出。劇集播出後，不少戲迷都發現暗藏「銀河映像」的彩蛋，但同時亦發現有不少年代上的「穿崩位」，Elaine直認有不少瑕疵，但資源有限，她強調杜Sir的宗旨是表達一份群策群力的團結精神。



至於何以起用內地演員米拉，Elaine解釋，「其實我同游乃海、劉國昌監製了一套電影，是關於內地一個子孩子的故事，但仍未能公映，她有份演出，當時只有12歲，由我在全中國找人試鏡，從超過30人選出3個給杜生，杜生選了她，她現已19歲，一直都覺得她是很有氣質的女生。」當選定了林愷鈴(Ashley)做《三命》女主角後，她表示也考慮過索性由Ashley演少女和青年版，「其實導演都覺冇問題，但杜生就話唔好。」而事實證明，杜sir眼光獨到，米拉即備受關注，獲封氣質女神。米拉童星出身，12歲開始拍劇，常演女主角的少女版，2021年憑懸疑劇《八角亭謎霧》的亮眼表現，入圍韓國釜山電影節「第四屆亞洲內容大獎」，以17歲之齡獲提名「最佳新人女演員」。

風箏出自杜琪峯設計 首集播出後，普遍口碑不錯，但Elaine坦言仍未放下心頭大石，「我們想清楚展示三條命途，首集以時鐘交代漫畫家、公務員和黑社會三條線，但第二集就會打亂3條線，所以我較緊張，好想聽今晚觀眾反應。」對於網民發現的「銀河」彩蛋，例如風箏呼應《柔道龍虎榜》的紅氣球，Elaine笑言，「風箏是杜生一早已設計，至於是否有呼應，就要問杜生，但我第一次讀劇本都有代入應采兒追氣球。」她續指小朋友看漫畫書、追風箏的場景也很純真浪漫，母親在街上穿洋水，街坊幫手截車和酬錢，也充份展現團結精神，「這份團結精神，我覺得是創作者有話要說；偷糖果派給街坊小朋友，而不是自己食，其實是分享，是一個好純真浪漫的世界。」