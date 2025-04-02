三命｜少年男主吳澤烽首拍劇表現亮眼 杜琪峯監場母子食蛋治戲痛到入心

杜琪峯監製和編劇的劇集《三命》(What if)前晚(31日)開播後，以港劇少有的手法，展現命運三岔口，延伸男主角的三種命途。劇集結合3個不同年代的演員，首集主要由年少版的主角演出，除了仙氣登場的內地演員米拉受網民關注，初次拍劇的吳澤烽(Tomi)演少年版駱澤信亦表現亮眼，他與劇中母親林海燕(陳佩思飾)一場食蛋治的戲，教不少觀眾看得心痛，監製朱淑儀(Elaine)對本報表示，原來這場是杜sir親自監場的補拍戲份，而吳澤烽花了8小時排解焦慮，交出杜sir收貨的演出。

朱淑儀親揭選角原因 朱淑儀表示，《三命》先後選定蘇家樂和陳國邦演青年和成年版駱澤信後，才物色少年版人選，覺得與兩人氣質相近。問到為何大膽起用全無拍劇經驗的吳澤烽，Elaine表示，「其實很早期試鏡時已見過澤烽，見過他拍的廣告，覺得他整體也不錯，氣質蘇家樂相近，曾看過他的演話劇和廣告片，所以沒經歷過試鏡就選定了。」她指Tomi事前也做足功課，例如學繪畫和預先排戲等，並大讚他演戲根基不錯，領悟力高，「雖然是三條命，但少年時都是演同一角色，只是細節上有些調節，最難可能是拍黑幫打鬥戲，因為冇試過，要特別指導動作如何配合鏡頭。」她續指今次劇本賦予角色較細致的描寫，令演員更易拿捏。

從落選到選中 吳澤烽接受本報訪問時透露，從小學到大學都曾參加過劇社，包括台前幕後崗位，最享受一群人完成一件大事的感覺，「剛入大學的時候，就受到agent的邀請，開始去不同的廣告或model casting。拍完第一個廣告之後的某日就收到現在Elaine的電話，邀請我去為一個電影角色試鏡，應該總共去了銀河的辦公室4次。雖然最終無緣被選中，但事隔一年後又再收到Elaine的聯絡，就是參與《三命》這個project。」 額外抽時間排戲 他坦言開拍前非常焦慮，雖曾參加過學生製作，但在要求非常高的主創團隊面前，其實等於沒有經驗，很擔心未必能完成演出，最大挑戰就是演釋上如何追上一個可以播出街的水平，「幸好3位導演和對手前輩們在拍攝前的日子都會抽時間額外排戲，至少拍攝前可以拿捏到自己做到、未能做到的細節。我在現場都需要試多幾次才能達到可接受的效果，所以還想感激幕後團隊的耐性和包容。」