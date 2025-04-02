三命｜少年男主吳澤烽首拍劇表現亮眼 杜琪峯監場母子食蛋治戲痛到入心

杜琪峯監製和編劇的劇集《三命》(What if)前晚(31日)開播後，以港劇少有的手法，展現命運三岔口，延伸男主角的三種命途。劇集結合3個不同年代的演員，首集主要由年少版的主角演出，除了仙氣登場的內地演員米拉受網民關注，初次拍劇的吳澤烽(Tomi)演少年版駱澤信亦表現亮眼，他與劇中母親林海燕(陳佩思飾)一場食蛋治的戲，教不少觀眾看得心痛，監製朱淑儀(Elaine)對本報表示，原來這場是杜sir親自監場的補拍戲份，而吳澤烽花了8小時排解焦慮，交出杜sir收貨的演出。
朱淑儀親揭選角原因
朱淑儀表示，《三命》先後選定蘇家樂和陳國邦演青年和成年版駱澤信後，才物色少年版人選，覺得與兩人氣質相近。問到為何大膽起用全無拍劇經驗的吳澤烽，Elaine表示，「其實很早期試鏡時已見過澤烽，見過他拍的廣告，覺得他整體也不錯，氣質蘇家樂相近，曾看過他的演話劇和廣告片，所以沒經歷過試鏡就選定了。」她指Tomi事前也做足功課，例如學繪畫和預先排戲等，並大讚他演戲根基不錯，領悟力高，「雖然是三條命，但少年時都是演同一角色，只是細節上有些調節，最難可能是拍黑幫打鬥戲，因為冇試過，要特別指導動作如何配合鏡頭。」她續指今次劇本賦予角色較細致的描寫，令演員更易拿捏。
從落選到選中
吳澤烽接受本報訪問時透露，從小學到大學都曾參加過劇社，包括台前幕後崗位，最享受一群人完成一件大事的感覺，「剛入大學的時候，就受到agent的邀請，開始去不同的廣告或model casting。拍完第一個廣告之後的某日就收到現在Elaine的電話，邀請我去為一個電影角色試鏡，應該總共去了銀河的辦公室4次。雖然最終無緣被選中，但事隔一年後又再收到Elaine的聯絡，就是參與《三命》這個project。」
額外抽時間排戲
他坦言開拍前非常焦慮，雖曾參加過學生製作，但在要求非常高的主創團隊面前，其實等於沒有經驗，很擔心未必能完成演出，最大挑戰就是演釋上如何追上一個可以播出街的水平，「幸好3位導演和對手前輩們在拍攝前的日子都會抽時間額外排戲，至少拍攝前可以拿捏到自己做到、未能做到的細節。我在現場都需要試多幾次才能達到可接受的效果，所以還想感激幕後團隊的耐性和包容。」
忍嬲將蛋治塞入口
劇中一場母子食蛋治的戲，講述駱澤信發現父親出軌，目著父親與小三食扒餐，坐在同一餐廳的媽媽沒有當場踢爆，默默吃著蛋治，他惟有忍著憤怒陪母親一份蛋治兩份吃，演母親的陳佩思沒有歇斯底里的壓抑更苦澀，兩母子的演出教人看得痛心。Elaine透露原來是補拍戲份，「這場戲由杜生拍，跟他講要好嬲但又要忍住，不停將蛋治塞入口。」畢業於中大日本研究系的Tomi，曾往日本留學一個學期，留學回港後收到補拍的消息，第一天補拍就是食蛋治的一場戲，他憶述，「因為相隔大半年再演駱澤信，加上是杜生親自指導，監製想我準備得足夠，重拾感覺，就叫我中午12時到公司，化好妝換好校服，直等到餐廳打烊後，大概夜晚9點才拍食蛋治那場，監製話就算當日有多緊張或焦慮，其實心理準備了8個小時後，全部都能排解。所以那場是我最放鬆，也是看完最可以接受的一場。」