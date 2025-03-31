三命｜杜琪峯監製首集兩小時電影感十足 隱藏彩蛋致敬銀河映像四大經典

銀河映像與MakerVille首度聯合製作的劇集《三命》(What if)，將於今晚(31日)在ViuTV正式啟播，此劇為銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作，杜琪峯與游乃海及朱淑儀聯手監製，與《殺出個黃昏》編劇何靜怡一同撰寫劇本，並欽點3位徒弟李子俊、張家傑及黃偉傑執導。為隆重其事，團隊於上周四為劇集舉行首映，率先在電影院播放長約兩小時的首集《三命》，講述生於六十年代的駱澤信，中學時期遇上命運分岔點，風箏引路分裂出3種命途。

《三命》首集以1960年為背景，經歷差點胎死腹中的驚險，七星仔駱澤信順利出生，開始他平凡中帶點不平凡的一生。少年駱澤信(吳澤烽 飾)愛上漫畫，並因此與小混混阿龍(胡子彤 飾)成為好友。十六歳時，夢想成為漫畫家的他創作漫畫在校內傳閱，卻遇上神秘人肆意亂改。執意報復的信在斷線風箏的引領下，面對三件截然不同的事件，走上三條不同的人生路：發現神秘人為林海琪(米拉 飾)、父親駱耀成(張錦程 飾)出軌和阿龍要逃命天涯…

五大致敬彩蛋

主創幕後班底整作幾乎都流著銀河映像的血統，單看首集以影像說話，充滿電影感。童年駱澤信經常留連的士多，與街童看漫畫、跑街追逐的情景，流露昔日鄰里生活的情懷，畫面質素放在大銀幕也絕不遜色，重複展現的畫面，具體呈現「What if」的抉擇時刻。當中更不乏向銀河映像昔日作品的影子，至少有5大彩蛋，其中《跟蹤》的致命魚鉤和《柔道龍虎榜》騎膊馬撿氣球的畫面，相信熟悉「銀河系」作品的戲迷，必有印象。

《柔道龍虎榜》紅氣球

《三命》劇情中，從童年駱澤信遇上大哥哥阿龍(成年版由胡子彤演)和漫畫，到中學時期的三命分岔，紅色風箏都是關鍵引路。其中駱澤信追逐著斷線風箏，一直追到風箏卡在路邊大樹的樹丫上，令人聯想到《柔道龍虎榜》裡，古天樂、郭富城與應采兒騎膊馬撿回紅色氣球的畫面。

《跟蹤》致命魚鉤

另一幕是仍讀中學的駱澤信(吳澤烽飾)跟著阿龍到魚欄，目擊情同兄弟的阿龍與身形肥壯的對頭黑幫大佬搏鬥，阿龍幾乎喪命，駱澤信為救阿龍出手攻擊胖漢，意外地令對方後腦卡在巨型魚鉤上，並因錯手殺死對方而走上黑道。畫面令人想起游乃海處女執導的《跟蹤》，擅長以小刀割頸殺人的山哥(梁家輝飾)，逃避警方追捕時，意外撞向船廠懸掛的巨型鐵鉤，割破大動脈喪生的情景。