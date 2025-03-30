三命｜杜琪峯跟足全劇剪接直指3導演忽略細節 自爆當年拍《阿郎的故事》被睇死

銀河映像與MakerVille首次聯合製作的劇集《三命》，將於明天(31日)起在ViuTV播出，監製杜琪峯早前聯同3位導演黃偉傑、李子俊和張家傑，擔任訪談節目《爆谷一周》的嘉賓。谷德昭從另一位監製朱淑儀口中得知，杜琪峯罕有地在剪片房跟足全程，問到為何這麼乖時，杜sir笑稱：「梗係好多問題啦！煲仔飯都食咗幾晚呀！大佬！仲要補吖嘛！」 他補充指修改是必然，始終他跟導演們思考相差很遠，尤其出於自己的劇集意念，「一入咗腦我就走唔返出嚟，唔係咁嘅時候呢，我自己就囉囉攣。」杜sir坐在剪片房與3位導演，逐一討論細節，「他們很多時會忽略了聲和音樂而影響了氣氛，就算微小至關門的聲音其實也代表了自己希望觀眾會有何感覺，「所有電影好唔好睇係在於細節，細節帶動一針一線，加埋才形成張力。」他笑言已預計要補戲，但開心大家態度積極跟到足。

拍電影感劇集 擁有逾20年拍劇經驗相信，電視影集系列是未來發展動向，故應培育導演接班人，「佢哋要有電影經驗，對電影有認知、有電影感，有鏡頭設計，會用畫面說故事。」他直言當串流平台已有不少高質影質，香港不能太落後。最後，他選上憑《樹大招風》奪金像最佳導演的黃偉傑、《狂獸》、《第八個嫌疑人》導演李子俊和《樹大招風》導演張家傑，為銀河映影成立近30年以來的首部電視劇執導，《三命》講述主角駱澤信做漫畫家、公務員和黑社會大佬的不同命運，問到是否由杜sir親自欽點時，張家傑爆出一句：「冇咁霸道。」但杜sir心中有數，跟3位導演落實後才定案，由李子俊拍「黑社會」線、張家傑拍「公務員」線、黃偉傑拍「漫畫家」。 黃偉傑被4頁無對白劇本嚇親 3位導演能在剪片房跟杜琪峯一同剪片，黃偉傑直指自己有如回到大學上堂，因為讀電影時經常會講到何為film language，而杜琪峯則是直接展現film language出來，好比教科書，而且經過杜琪峯教導後真的會開竅。張家傑更表示今次執導就像考牌一樣，當中有一場漫畫天台屋的戲，4頁紙全無對白，只交代了場景、動作、聲音等描述，看見後心想：「點拍呀？我真係唔識，真係驚！望住嗰堆嘢，兩個人喺度畫畫，無內容，純粹係張力、氣氛，好驚拍得唔好唔知點交待！」杜琪峯直言，每位導演都有一場沒對白的戲。李子俊和張家傑讚嘆杜sir如魔術師，很懂得掌握戲劇節奏。

直言少睇本地作品 接著的問答環節，杜琪峯被現場觀眾問到可有看社交平台流行的reels(短片)時，他直言少看，連看港產製作亦很揀擇，《九龍城寨之圍城》、《臨時劫案》等，「因為已拍過晒，幾乎開場已估到拍甚麼，對於我嚟沒興趣，但這幾套在諗法和做法，喺商業上係成功。」他直言寧願花時間看具啟發性的大師級作品，他奉勸新生代多閱讀書籍或看歐洲名導作品等，並力推波蘭導演奇斯洛夫斯基的《十誡》。 電影需要浪漫與夢 對於他曾指現時港產片多偏向生活寫實，杜琪峯解釋覺得不應全部側重某一類題材，應該要鼓勵不同的創意，他舉例指港台時代的《獅子山下》，即使質素很高，但不會是大家願意購票入場的作品。杜琪峯認為：「電影係有個夢喺入面，有個浪漫喺入面，大家應該要將電影嗰個magic提升多啲。電影係生活，但係唔代表你將生活搬入去就係電影，唔係事實就一定啱。」他舉例說《大白鯊》電影，單聽聲已夠驚嚇，就是電影的magic，「電影係out of 事實，又好似係事實，要convice。要think big啲，唔係你去隔離左右見到一啲嘢，然後將啲嘢套入去，攪得企企理理就係電影。」