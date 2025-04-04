三命｜譚凱倫蘇家樂火辣床戲登場 為keep身材有壓力

由杜琪峯監製和編劇的ViuTV原創劇《三命》(What if)正在熱播，電影級的質素贏得好評，昨晚(3日)播出一集，譚凱倫(Helen) 與蘇家樂上演一場火辣的床上戲，戲中二人赤裸上身，在床上連番纏綿，其大膽性感演出，可說是Helen從演以來最激一次。



Helen參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》而入行，曾參演不少劇集，包括《暖男爸爸》、《太平紋身店》、《繩角》、《飛黃騰達》等，今次在《三命》飾演黑社會駱澤信(蘇家樂 飾)所經營酒吧中的酒廊歌手莎華一角，Helen回想當初收到角色邀請時，自己只花了2秒便一口答應演出，因為對自己來說這絕對是終極大突破。而對於這次床戲演出，Helen坦言沒有太大的壓力和緊張，因為製作單位和拍攝團隊事前一直不斷有和自己溝通，導演李子俊在拍攝前亦有解釋清楚應如何演繹，所以自己是十分安心。



至於對手蘇家樂，Helen表示跟他初認識時已有一見如故的感覺，大家一同開會，自自然然便對他有種信賴和安全感。Helen還稱家樂除了演戲之外，對自己的身形管理也很有要求，所以反而在身材上有壓力，笑言：「我唔想喺佢一個咁fit嘅人隔離我唔夠fit，所以自己都有進行體重管理。」



今次的演出，Helen自言是演藝生涯等得最耐才收到的一張成績表，所以拍畢至今，午夜夢迴的時候也會回想自己在這場戲演繹如何呢？到時會播出幾多呢？觀眾看後反應如何呢？好朋友看後又會否感到尷尬呢？雖然心情既興奮又緊張，但同時亦感到定下心來，這全因為自己絕對相信製作團隊，相信導演、相信對手和相信自己。最後，Helen亦非常多謝形象指導余家安先生，從他設計充滿年代感的形象服飾，以至到遮蓋身上的紋身，令自己能夠拋開現實中的譚凱倫，完全投入莎華這個角色。