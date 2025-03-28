三命｜陳國邦周秀娜車震戲爆有人最辛苦 蘇家樂被杜琪峯氣場嚇親

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於本月31日在ViuTV播出，昨日(27日)舉行首映。《三命》由導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，是銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作。

陳國邦、蘇家樂與吳澤烽分飾少年、青年及成年的「駱澤信」，由於他們需要同時演繹不同時空的「駱澤信」，坦言非常燒腦。陳國邦、周秀娜與蘇家樂接受訪問時，表示很期待剪接出來的效果，因為角色有3個命運，今次可以在同一製作體驗到人生的不同「如果」。

蘇家樂在劇中有不少戲份，他表示作為新人來說已經盡了力，可以做的都做了，自己對銀河的出品有信心，他們覺得OK就OK。問到他與杜Sir的見面初感覺，他說︰「有一種面對霸王好霸氣嘅感覺！完全郁唔到、唔知講咩好！到好耐之後先可以同杜Sir正正常常講嘢，真係好緊張！」陳國邦表示自己留意蘇家樂的演出不是看他好不好，而是看他如何演繹「駱澤信」，自己繼而接住再演的「駱澤信」。