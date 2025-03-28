三命｜陳國邦周秀娜車震戲爆有人最辛苦 蘇家樂被杜琪峯氣場嚇親

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於本月31日在ViuTV播出，昨日(27日)舉行首映。《三命》由導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，是銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作。
陳國邦、蘇家樂與吳澤烽分飾少年、青年及成年的「駱澤信」，由於他們需要同時演繹不同時空的「駱澤信」，坦言非常燒腦。陳國邦、周秀娜與蘇家樂接受訪問時，表示很期待剪接出來的效果，因為角色有3個命運，今次可以在同一製作體驗到人生的不同「如果」。
蘇家樂在劇中有不少戲份，他表示作為新人來說已經盡了力，可以做的都做了，自己對銀河的出品有信心，他們覺得OK就OK。問到他與杜Sir的見面初感覺，他說︰「有一種面對霸王好霸氣嘅感覺！完全郁唔到、唔知講咩好！到好耐之後先可以同杜Sir正正常常講嘢，真係好緊張！」陳國邦表示自己留意蘇家樂的演出不是看他好不好，而是看他如何演繹「駱澤信」，自己繼而接住再演的「駱澤信」。
周秀娜跟陳國邦在《三命》有「車震」戲份，國邦表示不難怕，因為大家都是有經驗的演員，對待這些場口時會以角色情緒去主導，未有感到尷尬。娜姐認為最難的是拍攝空間狹窄，因為燈光師都要考慮如何打燈，大家的聲音聲線又要好好控制，「攝影師為咗拍我哋兩個人，縮喺後座好辛苦，又唔可以喺倒後鏡穿崩！」蘇家樂表示有跟林愷鈴演床上戲，他表示事前會跟對方研究，如何錫、身體有何接觸，認為是一個很學術的研討。