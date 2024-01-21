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娛樂
2024-01-21 15:47:52

三料視后出席上海ifc新春活動 佘詩曼望《新聞女王2》劇本快敲定

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生活

新鴻基地產租務部總經理李詠思小姐，特別送上新年禮籃給阿佘，祝她新春快樂，以及成為三料視后。

三料視后佘詩曼(阿佘)，今日驚喜現身上海ifc商場「龍騰飛躍耀新春」開幕活動，並與fans互動大玩遊戲，鬥快寫揮春新年賀詞，阿佘又在現場擺女王pose，大講《新聞女王》劇中金句，更與fans互動掌鏡，合作拍攝主播照。

約朋友大歎上海美食

一身紅連身裙造型亮相的阿佘，一出場即轟動全場，她說：「非常開心來到上海ifc商場，現場氛圍喜氣洋洋，很有過年的氣氛。」阿佘指，知道上海ifc商場有很多特色餐廳，希望有時間可以去品嘗。「由於之前在上海住過一段時間，認識了很多朋友，所以這次回來準備找朋友一起聚餐，最喜歡的菜系是上海菜，例如熏魚、油爆蝦、蹄膀、烤麩都是我的心頭愛。」

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出爐三料視后，席上大談演技心得。

國內記者紛紛祝賀阿佘榮獲三料視後稱號，並問她之獲獎有否把握，她說：「自己當時冇想太多，但最希望《新聞女王》可以拿獎。」對於第三次拿到視後，阿佘感到非常榮幸也非常驚喜，表示這次獲獎是對現階段的自己的認可，也是對她未來演藝之路的激勵，「再次獲獎提醒我，努力是有回報的，要有突破，以後還要更加努力。」

佘媽要全隻金華火腿

農曆新年即將來臨，問她有沒有為家人挑選禮物時，阿佘表示，「已經買了一整隻金華火腿送給媽媽，因為媽媽說上海的火腿最香，她喜歡用來熬湯。並由於媽媽指明要一整只，所以行李可能要超重。」此外，阿佘這次還買了很多上海地道小吃「苔條餅」，準備朋友來拜年時邀請他們品嘗。談到未來工作計畫，她說：「忙完目前手頭上的工作，過完年會先去巴黎時裝周，準備趁此機會放鬆一下自己，非常期待即將到來的旅行。」至於新年願望，阿佘表示指希望《新聞女王》的監製及編劇加油，非常期待《新聞女王2》的到來，「期待一個更精彩的劇本。」

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阿佘稱，希望《新聞女王》的監製盡快完成《新聞女王2》的劇本。

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成為演技派的代名詞的阿佘，感謝大家對她的認可。

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成為演技派的代名詞的阿佘，感謝大家對她的認可。

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