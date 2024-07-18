三浦春馬死忌四周年 100個「三浦春馬燈籠」高掛靖國神社

日本紅星三浦春馬於2020年7月18日輕生離世，終年30歲。三浦春馬逝世噩耗震驚當地演藝圈及亞洲各地，今天是他的死忌四周年，仍有大批影迷及網民對他離世感到惋惜，今天於網上紛紛留言悼念。

為了紀念三浦春馬曾在二戰電影《永遠的0》中扮演神風特攻隊飛行員後人，近日在靖國神社一連三天「三玉祭」上，高掛了100個寫上「三浦春馬」的燈籠。該祭典屬靖國神社每年夏季傳統，今年於7月13日至16日舉行。神社的庭院中懸掛3萬多盞大大小小的燈籠，把夜空塗成一片淡黃色，同時可以看到今年的燈籠出現三浦春馬之大名。