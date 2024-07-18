三浦春馬死忌四周年 100個「三浦春馬燈籠」高掛靖國神社

日本紅星三浦春馬於2020年7月18日輕生離世，終年30歲。三浦春馬逝世噩耗震驚當地演藝圈及亞洲各地，今天是他的死忌四周年，仍有大批影迷及網民對他離世感到惋惜，今天於網上紛紛留言悼念。
為了紀念三浦春馬曾在二戰電影《永遠的0》中扮演神風特攻隊飛行員後人，近日在靖國神社一連三天「三玉祭」上，高掛了100個寫上「三浦春馬」的燈籠。該祭典屬靖國神社每年夏季傳統，今年於7月13日至16日舉行。神社的庭院中懸掛3萬多盞大大小小的燈籠，把夜空塗成一片淡黃色，同時可以看到今年的燈籠出現三浦春馬之大名。
據了解，今年起的祭典燈籠點燈價格已作調整，大小燈籠由去年每盞12,000日元、3,000日元分別加價為20,000日元及5,000日元，當中一位女性粉絲受訪表示：「雖然價格上漲，但仍有約100個燈籠被收集，這表明有很多人喜歡春馬，我亦計劃明年4月5日即春馬生忌時，在他的家鄉茨城縣土浦市舉辦的花火大會送上心意以作紀念。」
另外，早前7月7日舉辦的東京都知事選舉，一名疑似是三浦春馬狂迷，在東京澀谷區的選舉看板上貼滿三浦春馬的頭像，宣揚這個世界充滿三浦春馬，其舉動引起其他粉絲不滿，遂向三浦春馬生前所屬公司Amuse檢舉，公司當時已發文警告。