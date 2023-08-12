三聖邨的Little Mermaid｜梁祖堯肚凸凸化老妝 徐天佑化身賣魚佬：冇得講嘢可頭痛

風車草劇團一連21場的《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場於昨晚正式開鑼，劇團中的三位主腦：梁祖堯、湯駿業及邵美君，以及有份演出的韋羅莎、胡麗英及徐天佑，在昨日最後總綵排前與傳媒友好會面，分享了這次參與演出的心情。

梁祖堯與邵美君以老人妝示人，他們在劇中飾演一對賣魚的恩愛夫婦，在影相擺甫士時也大曬恩愛，阿祖透露二人的化妝未算太難搞，他說：「你見我肚凸凸，咪以為係特技化妝，係真嘢嚟！今次演老人家，要有啲肉地，終於唔使開Show前瘋狂減肥。劇場化妝唔同一般電影、電視劇特技化妝，所以個零鐘就化好。」對於今次以三聖邨同埋美人魚作為故事主題，有份編劇的阿祖道：「今次揀三聖邨呢個地方作為故事發生嘅據點，係因為香港出名食海鮮嘅地方，大家可能諗起西貢、鯉魚門呢啲地方，但AhDee喺屯門長大，佢提議咗三聖邨，所以我哋為咗做資料搜集，都拉隊入咗去食咗幾次海鮮。至於今次終於將美人魚呢個瘋狂想法擺喺舞台上面，當中面對極大困難，但好有滿足感。」