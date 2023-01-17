上位小花羅毓儀歌視雙線發展 低調加盟TMG圓歌手夢

「童顏專員」羅毓儀（Yuki）喺上年曝光率極高，先後憑《黯夜守護者》及《下流上車族》等劇集嘅出色演出獲網民高度關注，成為TVB上位小花之一。嚟到今年，Yuki除咗繼續做演員之外，近日就被踢爆已經加盟TMG（TVB Music Group）成為旗下歌手，成功圓歌手夢。

TVB Music Group嘅社交平台更新歌手名單，當中包括王灝兒JW、吳業坤、菊梓喬、吳若希、鄭俊弘、谷婭溦、連詩雅、譚嘉儀、王敏奕、戴祖儀、謝東閔、伍富橋及羅毓儀（新加盟），而胡鴻鈞、周柏豪及林穎彤 就已經不再名單中。

參加藝員訓練班入行

現年26歲嘅羅毓儀，2018年喺香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，而佢所講嘅曾經去過外國讀書，就係佢喺大學三年級曾前往維也納大學參加交流生計劃。Yuki喺2019年參加無綫第30期電視藝員訓練班入行，畢業後演出機會不斷，例如《星空下的仁醫》、《青春不要臉》及《痞子殿下》等等，當中憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中人氣作家「路小小」、《黯夜守護者》中梁敏詩（Maisy）及《下流上車族》車蔓蔓獲網民高度關注。

曾推出小說教電結他

另外，羅毓儀除咗係一名才女，曾經以筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》之外，佢仲擅長彈電子結他、鋼琴及唱歌 ，喺入行前仲曾教過學生玩電子結他，而佢仲有組成業餘樂隊MochiIce公開表演，擔任結他手，而男朋友就係鼓手。Yuki擁有可愛童顏嘅背面，竟然有一顆搖滾嘅心，相信唔少網民都會好期待佢喺樂壇嘅發展。

喺接受傳媒訪問時，羅毓儀就話喺機緣巧合下經吳若希推薦參演《慢鏡》MV，當時佢就膽粗粗咁同「聲夢」嘅同事推介佢隊band嘅音樂，公司知道之後就幫佢圓歌手夢。至於係唔係2023年樂壇新人，Yuki就被表示而家啱啱開始做歌，係唔係2023年新人就要等公司安排。