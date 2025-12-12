上原多香子10年被爆三度出軌 神隱三年近況曝光

日本女團SPEED紅極一時，42歲成員上原多香子因多次爆出醜聞而敗走藝能界，神隱三年的她近況曝光，獲圈外友人公開最新照片，見她淡出幕前仍星味不減，染了啡色頭髮的多香子與好友開心隊啤，照片一出即引起網民熱烈討論。

偷食害死首任丈夫 上原多香子成名後異性緣甚旺，曾與DA PUMP主音ISSA拍電影戲假情真，2012年與日團ET-KING成員TENN(森脇隆宏)結婚，婚後僅兩年，TENN被發現在自家車庫輕生，當時外界一度同情多香子的遭遇，認為死因與長期心理壓力有關。然而三年後形勢大反轉，TENN的弟弟公開指控多香子背夫偷食日本F4演員阿部力，姦情曝光令女方人氣直手插谷底。不倫醜聞爆發後，上原多香子全面停工，幾乎消失演藝界；直到2018年，她與舞台劇導演高山和也再婚，然而兩人婚後卻爆出多香子再次不忠，高山和也發現她與年輕男子偷情後憤怒動手，引發家暴爭議，夫妻衝突甚至驚動警方。

已轉行從事美容業 離婚協議期間，上原多香子又被拍到投向另一名企業家懷抱。10年內三度外遇，其兩段婚姻也是因不倫而破裂。上原多香子從2022年開始已沒有再公開露面，2023年返回家鄉沖繩生活，在當地美容院「REVISHOP&CAFE」任職員工，以往曾在該店的社交平台上登場，似乎沒有打算回歸演藝界發展。