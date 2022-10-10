上月入過ICU 51歲鄭艷麗出院開餐自拍「希望一切回復正常」

九十年代拍過多部三級片嘅女星鄭艷麗，上月喺facebook上載住院照片，仲要手背插針，原來佢再次因身體狀況被送入深切治療部。好在鄭艷麗後來再出post報平安，情況已經好轉，可以離開ICU，幾日後仲可以出院。

早兩日鄭艷麗再喺facebook post相，分享近期同媽媽及好友飯局嘅美食，仲交代近況，寫道「好耐都未試過咁樣去街啦！身體都還好好 明天開始上班 希望一切回復正常」。

曾提及每年入院一次

前年6月鄭艷麗因厭食症導致體內鉀水平過低入院，一度入住ICU，仲因為病情反覆要進出醫院。而之前鄭艷麗出院後曾經出post感謝醫護人員「再一次搶救我的生命」，佢都提過差唔多每年都要入院一次，似乎身體狀況仍需調理。

鄭艷麗1988年參加TVB《銀河接力大賽》而入行，曾經係力捧小花，仲拍過梁朝偉主演嘅劇集《俠客行》。後來三級片盛行，外表清秀嘅鄭艷麗亦都加入性感女星行列。鄭艷麗之後認識鍾意結交女星嘅台灣富商黃任中，仲成為黃嘅契女。後來黃任中患病，身邊美女四散，鄭艷麗留守到黃離世為止，堪稱有情有義。

冇咩戲拍嘅鄭艷麗偶而靠登台搵食，後來索性洗盡鉛華，搬回屋邨居住仲去快餐店打工，點知被周刊影到成為封面人物。

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