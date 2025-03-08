上村謙信香港涉非禮被捕 BL拍檔本島純政打破沉默坦言未能接受

日本偶像上村謙信去年底憑BL劇《未成年》走紅，可是他日前偕劇中CP本島純政來港辦粉絲見面會後卻涉非禮被捕，消息指上村是在宴功宴期間非禮女翻譯員，事件引發軒然大波，上村現時以「猥褻侵犯」之罪名於4月15日早上在西九龍裁判法院提堂再訊。上村謙信經被捕後，其所屬的Stardust事務所立即宣布已跟他解除合約，並以「確認嚴重違反合約行為」為理由，把他飛出日本男團ONE N' ONLY，令各地粉絲紛表震驚。

上村謙信在《未成年》中的好拍檔本島純政，日前在社交網分享香港見面會的台前幕後花絮，當中包括與上村的多張合照，兩人還趁此行到香港迪士尼樂園「拍拖」。在拍檔被捕後，本島純政昨日（7日）首度出story發聲，坦言對此事「無法接受」。

本島純政在IG限時動態坦言：「在得知有關謙信的報道後，我無法整理自己的心情，還是未能接受。」本島純政原定與上村謙信為《未成年》舉行的活動已全部取消，包括在泰國、東京、大阪舉行的粉絲見面會，本島謂：「對於答應大家的曼谷、東京、大阪見面會活動，結果自己無法兌現承諾。」本島又稱想跟所有熱愛這部劇集的人承受這個不幸消息，他自己會好好面對，今後一如既往在社交平台分享工作和日常的事情。