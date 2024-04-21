上水廣場舉行香港首個見面會 男團NXD跳唱新歌《#JUMP》

韓國RBW Entertainment旗下MAMAMOO與ONEUS的同門師弟團NXD，今年計劃展開全球活動，今日他們5子親臨香港上水廣場，舉行首個香港記者會，除了分享對香港的印象和推出專輯的感受，更即場跳唱新歌《#JUMP》，吸引數百名粉絲塞爆會場。

由DAEHYUN、HYEONGGEUN、JAEMIN、YONGJOON及HIROTO等組成的NXD，5位成員均曾參加話題選秀節目，故已經虜獲一批忠實fans，因此活動前過百fans已經聚集上水廣場，帶同應援小物霸靚位。當NXD 5人出場，現場粉絲即歡呼兼高舉成員名字的手幅和扇子，成員們亦逐一打招呼和擺甫士給粉絲拍照，表現十分親民。

首次來港的NXD即場大騷廣東話，對於能跟香港fans見面，並且能在和上水廣場進行簽唱會，他們表示開心和興奮，又指：「知道香港以美食之都見稱，希望有時間能品嘗地道美食，和逛逛特色景點。」談及組合將早前的校園突擊活動由日韓延至香港，並於前日造訪了香港韓國國際學校(KIS)進行驚喜表演，5位成員表示：「很高興與香港學生們見面，沒想到會受到如此溫暖的歡迎。」NXD預告明天將繼續到訪另一香港學校，體驗不同校園文化。他們又形容香港fans十分熱情，承諾會努力用心做好作品，來回報粉fans的愛。