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娛樂
2023-10-22 19:01:16

上水廣場︱伍仲衡27年音樂路首辦作品集簽名會 支嚳儀 涂家堯現場演繹金曲支持

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入行27年的伍仲衡，首次於上水廣場舉行作品集簽名會。

「樂壇神之手」伍仲衡今年迎來入行27周年紀念，特別推出首個個人作品集《作品鋼琴集Vol. 1》，昨日特別到上水廣場舉行簽唱會，與現場觀眾交流外，更獲《中年好聲音》兩位唱將支嚳儀和涂家堯現身撐場，並獻唱作品集裡的歌曲。

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支嚳儀、涂家堯，現身支持伍仲衡。

首次舉行簽名會的伍仲衡，分享第一次出作品集的心路歷程，他說：「疫情期間經常會開網上直播音樂會，觀眾很踴躍會即時點歌，就即場用鋼琴演繹，佢哋問我點解唔推出作品集。」伍仲衡指，推出《作品鋼琴集Vol. 1》非常有難度和奢侈，因為開live他是即場free hand彈奏，所以要重新為作品集編寫樂譜，「要多謝我的太太幫我執行，她負責找人影相、設計和印刷，令我可以專心彈奏作品集內的CD及編寫樂譜。」

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現場fans為撐伍仲衡，逼爆上水廣場。

支嚳儀 涂家堯：伍Sir充滿反差萌

席上支嚳儀、涂家堯現場獻唱作品集內的歌曲，包括《愛你躲你》、《餘震》等，還有Beyond的《不再猶豫》，並由伍仲衡即席彈奏。台上兩人談到對伍仲衡的印象，支嚳儀說：「伍Sir是一位反差感很大的音樂人，比賽時在後台會很nice和你打招呼：『Yo！What's up支嚳儀。』但評分時佢又會話你唱歌唔夠穿透力，一牽涉到其專業就無情講。」涂家堯則說：「伍Sir是一位非常幽默的人，你看他在《中年好聲音2》講國語就知道，但評分時音樂建議非常專業。

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席上伍仲衡與fans大玩音樂觸覺協調遊戲。

於玩遊戲環節，伍仲衡大考fans音樂觸覺及手腳協調，他先創作獨有的音符，fans根據設定的動作，鬥快表達合乎次序的音符動作，伍仲衡大讚fans節拍十足，雖然亦有fans表現得手忙腳亂，但伍仲衡的到來，又簽名又表演，大家都愉快度過這個周末。

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支嚳儀、涂家堯特別獻唱伍仲衡作品集內的金曲。

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為答謝fans支持，伍仲衡活動尾聲為fans手上的《作品鋼琴集Vol.1》簽名外，更自拍合照留念。

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