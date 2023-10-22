上水廣場︱伍仲衡27年音樂路首辦作品集簽名會 支嚳儀 涂家堯現場演繹金曲支持

「樂壇神之手」伍仲衡今年迎來入行27周年紀念，特別推出首個個人作品集《作品鋼琴集Vol. 1》，昨日特別到上水廣場舉行簽唱會，與現場觀眾交流外，更獲《中年好聲音》兩位唱將支嚳儀和涂家堯現身撐場，並獻唱作品集裡的歌曲。

首次舉行簽名會的伍仲衡，分享第一次出作品集的心路歷程，他說：「疫情期間經常會開網上直播音樂會，觀眾很踴躍會即時點歌，就即場用鋼琴演繹，佢哋問我點解唔推出作品集。」伍仲衡指，推出《作品鋼琴集Vol. 1》非常有難度和奢侈，因為開live他是即場free hand彈奏，所以要重新為作品集編寫樂譜，「要多謝我的太太幫我執行，她負責找人影相、設計和印刷，令我可以專心彈奏作品集內的CD及編寫樂譜。」

支嚳儀 涂家堯：伍 Sir 充滿反差萌 席上支嚳儀、涂家堯現場獻唱作品集內的歌曲，包括《愛你躲你》、《餘震》等，還有Beyond的《不再猶豫》，並由伍仲衡即席彈奏。台上兩人談到對伍仲衡的印象，支嚳儀說：「伍Sir是一位反差感很大的音樂人，比賽時在後台會很nice和你打招呼：『Yo！What's up支嚳儀。』但評分時佢又會話你唱歌唔夠穿透力，一牽涉到其專業就無情講。」涂家堯則說：「伍Sir是一位非常幽默的人，你看他在《中年好聲音2》講國語就知道，但評分時音樂建議非常專業。」